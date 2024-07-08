Подкармливать растения молоком и кефиром: что нужно знать, чтобы не навредить

В садоводческих форумах часто можно встретить рекомендации как использовать молоко или кефир в качестве подкормки для растений. Такие советы вызывают настороженность у многих огородников и садоводов — уж не повредит ли это их культурам? На самом деле, при правильном применении эти молочные продукты могут быть полезны для растений.
Молоко содержит ряд питательных веществ, необходимых для нормального развития растений. В их состав входят:
Благодаря этому молоко может выступать в качестве эффективной комплексной подкормки. Оно особенно полезно для растений, нуждающихся в повышенном содержании кальция — томатов, перцев, капусты.
Для подкормки используйте только свежее молоко без добавок. Разбавьте его водой в соотношении 1:10 и полейте приствольные круги растений. Можно также распылять разбавленный раствор на листья.
Аналогичным образом можно использовать и кефир. Однако стоит учесть, что из-за наличия молочнокислых бактерий кефир более активно воздействует на растения. Поэтому разбавляйте его водой в пропорции 1:20.
Не рекомендуется применять молочные подкормки слишком часто. Избыток белков и жиров может нарушить баланс питательных веществ в почве и вызвать у растений стресс.
Вносите их не чаще 1 раза в 2-3 недели в период активной вегетации. Для большинства культур будет достаточно 2-3 таких процедур за сезон.
Важно также соблюдать дозировку и не переусердствовать с концентрацией раствора. Излишки могут привести к загниванию корней и другим проблемам.
Так что молоко и кефир вполне могут с успехом применяться в качестве натуральных удобрений, но с соблюдением меры и осторожности. Тщательно контролируйте результаты и вносите коррективы в случае необходимости.
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