Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обязательные страховки при ипотеке: что нужно знать покупателю недвижимости
Россиянам напомнили, в какие часы можно загорать
Простые способы охладить салон машины: советы эксперта
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: очень простой, делается без выпечки
Сафонов назвал топ-5 молодых российских футболистов
Как создать эффект естественного румянца с помощью тинта?
У этой страны Россия стала больше покупать мяса
Ветврач Яковлева: Собака ест свой кал, когда её питание не сбалансировано
Звезду фильма "Полосатый рейс" дрессировщицу Маргариту Назарову погубила профессия
Подкармливать растения молоком и кефиром: что нужно знать, чтобы не навредить

Все "за" и "против" молочной подкормкой растения

2:23
Садоводство » Советы

В садоводческих форумах часто можно встретить рекомендации как использовать молоко или кефир в качестве подкормки для растений. Такие советы вызывают настороженность у многих огородников и садоводов — уж не повредит ли это их культурам? На самом деле, при правильном применении эти молочные продукты могут быть полезны для растений.

Все "за" и "против" молочной подкормкой растения
Фото: wikimapia by Ukko-wc, CC BY-SA 3.0

Чем полезно молоко для растений?

Молоко содержит ряд питательных веществ, необходимых для нормального развития растений. В их состав входят:

  • белки, которые улучшают структуру почвы и служат источником азота для растений;
  • жиры, способствующие лучшему усвоению других элементов питания;
  • лактоза и другие сахара, стимулирующие рост;
  • кальций, фосфор, магний и другие макро- и микроэлементы.

Благодаря этому молоко может выступать в качестве эффективной комплексной подкормки. Оно особенно полезно для растений, нуждающихся в повышенном содержании кальция — томатов, перцев, капусты.

Применение молока и кефира

Для подкормки используйте только свежее молоко без добавок. Разбавьте его водой в соотношении 1:10 и полейте приствольные круги растений. Можно также распылять разбавленный раствор на листья.

Аналогичным образом можно использовать и кефир. Однако стоит учесть, что из-за наличия молочнокислых бактерий кефир более активно воздействует на растения. Поэтому разбавляйте его водой в пропорции 1:20.

Как часто можно подкармливать?

Не рекомендуется применять молочные подкормки слишком часто. Избыток белков и жиров может нарушить баланс питательных веществ в почве и вызвать у растений стресс.

Вносите их не чаще 1 раза в 2-3 недели в период активной вегетации. Для большинства культур будет достаточно 2-3 таких процедур за сезон.

Важно также соблюдать дозировку и не переусердствовать с концентрацией раствора. Излишки могут привести к загниванию корней и другим проблемам.

Так что молоко и кефир вполне могут с успехом применяться в качестве натуральных удобрений, но с соблюдением меры и осторожности. Тщательно контролируйте результаты и вносите коррективы в случае необходимости.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Топ-5 способов экономить бензин на автомате: просто и эффективно

Раньше автоматические коробки передач значительно увеличивали расход топлива по сравнению с механическими.

5 простых способов уменьшить расход топлива на автомобиле с АКПП
ИПГ сообщил о серии вспышек на Солнце класса M 8 июля
Солнце вновь разразилось мощнейшими вспышками
Жизнь после развода: как Нюша изменилась и вернулась к светской жизни
Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения
Группировка войск "Север" начала применять новую РЛС "Ирбис" Дмитрий Плотников Премьер Польши Туск озвучил "логичное" намерение сбивать российские ракеты Любовь Степушова "Дедовщина" в николаевские времена закалила будущих оракулов России Сергей Лебедев
5 неожиданных причин, почему ваш аккумулятор умирает быстрее, чем вы думаете
Какие парфюмы не стоит выбирать: мужской взгляд на женские ароматы
Признание Прохора Шаляпина: зачем певец выбирает "бабушек"?
Признание Прохора Шаляпина: зачем певец выбирает "бабушек"?
Последние материалы
Простые способы охладить салон машины: советы эксперта
Торт из пряников с творогом, сметаной и вишней: очень простой, делается без выпечки
Сафонов назвал топ-5 молодых российских футболистов
Как создать эффект естественного румянца с помощью тинта?
У этой страны Россия стала больше покупать мяса
Ветврач Яковлева: Собака ест свой кал, когда её питание не сбалансировано
Звезду фильма "Полосатый рейс" дрессировщицу Маргариту Назарову погубила профессия
Российские учёные обнаружили необычное поведение микроскопической осы
Тренер "Локо" Галактионов: Команду нужно строить с нуля
Days Gone 2: разработка приостановлена
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников