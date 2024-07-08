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Как сохранить сад в сухую погоду при долгом отъезде?

1:34
Садоводство

Если вы уезжаете надолго и не можете обеспечить регулярный полив сада, можно предпринять следующие шаги:

  1. Организовать автоматический полив. Установите систему автоматического полива, которая будет обеспечивать растения необходимым количеством воды в ваше отсутствие. Это может быть капельное орошение или спринклерная система.
  2. Полить сад перед отъездом. Хорошо полейте растения перед тем, как уехать. Это поможет им продержаться некоторое время без дополнительного полива.
  3. Использовать мульчу. Мульчирование почвы вокруг растений поможет сохранить влагу и уменьшить испарение. В качестве мульчи можно использовать солому, опилки, компост или другие материалы.
  4. Выбрать засухоустойчивые растения. Если у вас есть возможность, выберите для своего сада растения, которые хорошо переносят засуху. Они будут менее требовательны к поливу.
  5. Попросите кого-то присмотреть за садом. Если у вас есть друзья или соседи, которые могут периодически проверять ваш сад и поливать его, это будет лучшим решением.
  6. Используйте специальные приспособления. Существуют различные устройства, такие как «Аква-сенсор» или «Оазис», которые автоматически включают полив при высыхании почвы.

Важно помнить, что каждый сад уникален, и то, что работает для одного, может не подойти другому. Поэтому рекомендуется адаптировать эти советы под свои условия и потребности.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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