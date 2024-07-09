Как получить двойной урожай с минимальными усилиями: июльский супер-урожай томатов

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Как собрать богатый урожай томатов в июле

1:16
Садоводство

Сбор большого урожая помидор в июле возможен благодаря ряду ключевых факторов, которые стоит учитывать при выращивании и уходе за растениями. 

Как собрать богатый урожай томатов в июле
Фото: flickr.com by Lufa Farms, CC BY-SA 2.0

Хорошая подготовка почвы — залог успешного урожая. Помидоры любят плодородные и дренированные почвы с нейтральной кислотностью. Перед посадкой удобрите почву компостом или органическими удобрениями.

Помидоры нуждаются в достаточном пространстве для роста и вентиляции. Соблюдайте рекомендованное расстояние при посадке.

Регулярный полив важен для урожая. Помидоры любят умеренно влажную почву. Избегайте пересыхания или переувлажнения.

Мульчирование вокруг растений помогает сохранять влагу, снижает сорняки и защищает корни от перегрева.

Регулярно проверяйте растения на признаки болезней и вредителей. Раннее выявление позволяет быстро принять меры. Правильное вентиляция, удаление больных растений и использование натуральных средств защиты помогут сохранить здоровье растений.

Собирайте помидоры, как только они достигают зрелости. Это стимулирует растения к дальнейшему плодоношению.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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