Июльские хитрости для роскошных роз: как заставить их цвести до самой осени

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Пять ключевых шагов к буйному летне-осеннему цветению роз

Садоводство » Цветы

Июль - самое время для ухода за розами, ведь именно в этот период они набирают силу и готовятся к пышному летне-осеннему цветению. Соблюдая несколько важных правил ухода, вы сможете продлить период цветения роз вплоть до самых первых заморозков.

Пять ключевых шагов к буйному летне-осеннему цветению роз
Фото: upload.wikimedia.org by Николай Булыкин, CC BY-SA 4.0

Регулярная обрезка

Для того, чтобы розы радовали обильными и долгими цветениями, необходима регулярная обрезка. В июле, после окончания первой волны цветения, срежьте старые цветоносы на 2-3 почки. Это стимулирует образование новых побегов, а значит, и новых цветов.

Особое внимание уделите отстающим и слабым растениям. Эти розы требуют более сильной омолаживающей обрезки, чтобы быстро набраться сил. Срезайте их ниже, оставляя 5-7 сильных почек.

Полив и подкормка

В июле розы нуждаются в обильном и регулярном поливе. Особенно это важно в жаркие и сухие дни. Поливайте растения 2-3 раза в неделю, используя 10-15 литров воды на куст.

Одновременно с поливом не забудьте о подкормке. В июле хорошо применять комплексные удобрения с преобладанием калия и фосфора. Они помогут розам сформировать мощную корневую систему и обеспечат пышное цветение.

Мульчирование

Для сохранения влаги в почве и предотвращения роста сорняков розы нуждаются в мульчировании. Разложите вокруг кустов слой органической мульчи (щепа, древесные опилки, солома) толщиной 5-10 см.

Это не только поможет сохранить почву влажной, но и обогатит ее полезными веществами по мере разложения мульчи.

Защита от вредителей и болезней

В июле особенно активны такие враги роз, как тля, паутинный клещ и черная пятнистость. Регулярно осматривайте растения и при первых признаках вредителей и болезней принимайте меры.

Используйте биологические методы защиты - опрыскивание растворами мыла, чеснока, настоями трав. Это позволит сохранить розы здоровыми и продлить их цветение.

Наслаждайтесь пышными и долговечными букетами прямо из своего сада!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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