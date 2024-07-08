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Как победить тлю без вреда для растений? Проверенные нехимические методы

Эти средства помогут избавиться от атаки тли

2:37
Садоводство » Вредители и болезни

Нашествие тли — настоящее бедствие для любого сада. Эти мелкие, но прожорливые вредители способны быстро погубить растения, высасывая из них соки и деформируя листья и побеги. Бороться с тлей непросто, но сделать это можно без применения опасных химических препаратов.

Натуральные методы борьбы с тлей

Начнём с самых простых и безопасных способов. Механическое удаление тли вручную — один из базовых методов. Регулярно осматривайте растения, особенно молодые и самые уязвимые, и аккуратно сметайте или стряхивайте насекомых. Важно проводить эту процедуру до появления крылатых особей, которые начнут активно расселяться.

Эффективным средством от тли является также сильная струя воды. Направляя ее на растения, можно сбить и смыть большую часть вредителей. Особенно хорошо этот метод работает на кустарниках и крупных растениях.

Народные средства

Среди народных средств борьбы с тлей выделяется настой чеснока. Для его приготовления нужно залить 50 г измельченного чеснока 1 литром горячей воды и настоять в течение суток. Затем процедить и распылить полученный раствор на растения.

Не менее эффективен отвар луковой шелухи. Его готовят так же, как и чесночный настой. Этот раствор не только убивает тлю, но и отпугивает ее, что особенно ценно для профилактики.

Мыльные растворы — еще один проверенный способ борьбы с тлей. Смешайте 30 г хозяйственного мыла или жидкого мыла-дегтя в 1 литре воды и опрыскивайте пораженные растения.

Биологические методы

Лучшими помощниками в борьбе с тлёй являются насекомые-энтомофаги. К ним относятся божьи коровки, златоглазки, хищные клопы и другие. Привлекая их в свой сад, вы создаете естественный баланс и делаете еду для своих "помощников".

Ещё один биологический метод — использование споровых бактерий Bacillus thurigiensis. Они поражают тлю, но безопасны для растений и человека. Их можно купить в виде биоинсектицидных препаратов.

Главное — регулярно осматривать растения и быстро реагировать на первые признаки появления тли. Используя безопасные народные и биологические методы, вы сможете защитить свой сад от этого вредителя без вреда для окружающей среды.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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