Июльский уход за огурцами: какие подкормки нужны в период активного плодоношения

Как накормить огурцы в июле: лучшие подкормки

2:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Июль - самый разгар сезона для огурцов, они активно наращивают вегетативную массу и наполняют плоды питательными веществами. Регулярная и правильная подкормка в этот период критически важна для получения хорошего урожая. Рассмотрим, какие подкормки будут наиболее эффективны для огурцов в июле.

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Азотные подкормки для роста зелени

В начале июля, когда огурцы активно формируют листья и стебли, им требуется больше азота. Можно использовать мочевину, аммиачную селитру или любые жидкие азотные удобрения. Разводите их в воде согласно инструкции и поливайте под корень. Это поможет ускорить рост зеленой массы.

Калийно-фосфорные подкормки для завязывания плодов

Ближе к середине июля, когда огурцы начинают активно наращивать плоды, необходимо смещать акцент на калийно-фосфорные подкормки. Они стимулируют образование цветков, завязывание и наливание огурцов. Хорошо подойдут суперфосфат, сульфат калия, комплексные удобрения с преобладанием фосфора и калия.

Органические подкормки

Помимо минеральных удобрений, огурцам также необходимы органические вещества. Отличным решением станет настой из крапивы, травяной или коровий навоз, древесная зола. Эти подкормки обогащают почву полезными микроэлементами и улучшают ее структуру, что положительно сказывается на развитии растений.

Комплексные подкормки

Чтобы обеспечить огурцы всем необходимым, можно использовать готовые комплексные удобрения, которые содержат сбалансированный набор питательных веществ. Например, "Теплица", "Идеал" или "Кемира". Они станут отличным выбором для универсальной подкормки на разных этапах развития культуры.

Схема подкормок

В июле рекомендуется проводить подкормки огурцов один раз в 10-14 дней. Начните с азотных удобрений в начале месяца, а затем плавно переходите к калийно-фосфорным. Периодически добавляйте органические подкормки. Чередуйте виды удобрений и строго соблюдайте дозировки, указанные производителями.

Регулярная и сбалансированная подкормка поможет огурцам в июле набрать силу, обильно плодоносить и порадовать вас отличным урожаем.