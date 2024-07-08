Эксперт Союза садоводов России рассказала, что посадить в июле в огороде

Это можно посадить в огороде уже прямо сейчас

1:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Во втором летнем месяце - июле - сажать в огороде можно зелень, редис, дайкон и огурцы рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, сообщает сайт Москва 24.

Фото: commons.wikimedia.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unporte

"Весь сезон вне зависимости от месяца мы постоянно, каждые две недели сеем зелень – укроп, салат, рукколу, шпинат, базилик и другие. И тогда у нас до осени будет "зелёный конвейер", – считает Ольга Воронова.

Специалист рекомендует также в этом месяце на даче высеять огурцы. Урожай уже будет в сентябре.

15-го июля О. Воронова предлагает посадить дайкон - вкусную и неострую редьку, после 20-го июля - редис.