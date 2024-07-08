Эксперт Союза садоводов России рассказала, что посадить в июле в огороде

Во втором летнем месяце - июле - сажать в огороде можно зелень, редис, дайкон и огурцы рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова, сообщает сайт Москва 24.
"Весь сезон вне зависимости от месяца мы постоянно, каждые две недели сеем зелень – укроп, салат, рукколу, шпинат, базилик и другие. И тогда у нас до осени будет "зелёный конвейер", – считает Ольга Воронова.
Специалист рекомендует также в этом месяце на даче высеять огурцы. Урожай уже будет в сентябре.
15-го июля О. Воронова предлагает посадить дайкон - вкусную и неострую редьку, после 20-го июля - редис.
"Если вы купили цветы в питомнике, то есть контейнерные растения (например, гортензии), то их тоже можно посадить в июле. Они от этого стресса не испытывают. Просто нужно их притенять и стараться всё-таки не высаживать именно в 40-градусную жару", - советует эксперт.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.