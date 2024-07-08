Эти три способа спасут ваш урожай и нервы: как легко избавиться от муравьев на даче

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Три эффективных способа борьбы с муравьями на даче

1:06
Садоводство

Муравьи могут стать настоящей проблемой для садоводов и дачников, поскольку они могут повредить растения и создать неудобства. Однако существует несколько эффективных способов борьбы с этими насекомыми без использования химических веществ. Вот три метода, которые помогут вам побороть муравьев на вашем дачном участке.

Три эффективных способа борьбы с муравьями на даче
Фото: commons.wikimedia.org by Richard Bartz, Munich Makro Freak, CC BY-SA 2.5

1. Лимонная вода.

Муравьи не любят запах цитрусовых. Смешайте воду с натертым лимонным или апельсиновым кожурой и обработайте этим раствором места, где вы заметили муравьев. Этот способ поможет отпугнуть насекомых.

2. Кипяток.

Заливание кипятком муравейников также может быть эффективным способом уничтожения муравьев. Однако будьте осторожны, чтобы не нанести вред окружающим растениям.

3. Мел.

Мел раздражает муравьев из-за его текстуры и состава. Нарисуйте линию мелом вдоль путей движения муравьев или по периметру участка, чтобы предотвратить их проникновение.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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