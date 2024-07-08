Эти три способа спасут ваш урожай и нервы: как легко избавиться от муравьев на даче

Муравьи могут стать настоящей проблемой для садоводов и дачников, поскольку они могут повредить растения и создать неудобства. Однако существует несколько эффективных способов борьбы с этими насекомыми без использования химических веществ. Вот три метода, которые помогут вам побороть муравьев на вашем дачном участке.
1. Лимонная вода.
Муравьи не любят запах цитрусовых. Смешайте воду с натертым лимонным или апельсиновым кожурой и обработайте этим раствором места, где вы заметили муравьев. Этот способ поможет отпугнуть насекомых.
2. Кипяток.
Заливание кипятком муравейников также может быть эффективным способом уничтожения муравьев. Однако будьте осторожны, чтобы не нанести вред окружающим растениям.
3. Мел.
Мел раздражает муравьев из-за его текстуры и состава. Нарисуйте линию мелом вдоль путей движения муравьев или по периметру участка, чтобы предотвратить их проникновение.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.