Вы не поверите: этот состав подкормки обеспечит вам обильный урожай клубники в июле

Лучший состав для подкормки клубники в июле

1:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль — время активного роста и формирования ягод на клубничных кустах. Для обеспечения растений всеми необходимыми питательными веществами рекомендуется проводить подкормку.

Фото: unsplash.com by Artur Rutkowski, CC0

Правильно подобранный состав позволит получить хороший урожай и качественные ягоды. Вот несколько эффективных способов подкормки клубники в июле.

Органические удобрения являются отличным выбором для подкормки клубники, так как они обогащают почву микроэлементами и способствуют улучшению её структуры. В июле можно использовать компост, перегной, навоз или органические удобрения в жидкой форме.

Минеральные удобрения также необходимы для клубники, особенно в период интенсивного роста и цветения. Важно выбирать удобрения с балансом основных макро- и микроэлементов, таких как азот, фосфор, калий, магний и другие.

Калий и фосфор играют ключевую роль в формировании ягод и улучшении вкусовых качеств клубники. Добавка калийно-фосфорных удобрений поможет активизировать процессы цветения, опыления и плодоношения.

Не забывайте и о микроэлементах, таких как железо, медь, цинк и др., которые необходимы для нормального роста и развития клубничных кустов. При нехватке микроэлементов растения могут страдать от различных заболеваний и дефицита питательных веществ.