Взаимовыгодное соседство: растения, которые нужно сажать рядом с клубникой

Клубника - одна из самых популярных ягодных культур, которую выращивают многие садоводы-любители. Эта неприхотливая и щедрая на урожай ягода легко уживается в саду с другими растениями. Более того, некоторые из них даже могут стать для клубники идеальными "соседями", взаимно усиливая рост и плодоношение друг друга.
Близкий родственник садовой клубники - лесная земляника прекрасно уживается на одной грядке с ней. Эти ягодные культуры очень хорошо совместимы, поскольку любят одинаковые условия произрастания. Их совместное выращивание может дать двойной урожай.
Эти луковичные культуры, благодаря своим специфическим ароматам, отпугивают большинство вредителей клубники, в том числе земляничного клеща. Поэтому посадка лука или чеснока в непосредственной близости от клубничных кустов может стать хорошей мерой защиты.
Яркие летние цветы календулы и бархатцев не только украшают клубничные грядки, но и отпугивают вредных насекомых при помощи своих сильных ароматов. Кроме того, их корни рыхлят почву, улучшая условия для роста ягод.
Ароматные травы базилика и мяты также станут полезными "соседями" для клубники. Они будут отпугивать вредителей, а их корневые выделения даже могут стимулировать рост ягод.
Эти пряные зелени можно высаживать между рядами клубники. Их корневые выделения будут подавлять рост сорняков и обогащать почву полезными веществами.
Чтобы грядка была поистине "идеальной", важно правильно планировать посадки. Располагайте растения-компаньоны таким образом, чтобы они не затеняли и не угнетали друг друга. Между рядами клубники и соседних культур должно оставаться достаточно свободного пространства. Также регулярно рыхлите и мульчируйте почву, чтобы поддерживать ее плодородие и воздухопроницаемость.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.