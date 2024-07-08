Взаимовыгодное соседство: растения, которые нужно сажать рядом с клубникой

Какие растения сделают ваш урожай клубники обильнее и вкуснее

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Клубника - одна из самых популярных ягодных культур, которую выращивают многие садоводы-любители. Эта неприхотливая и щедрая на урожай ягода легко уживается в саду с другими растениями. Более того, некоторые из них даже могут стать для клубники идеальными "соседями", взаимно усиливая рост и плодоношение друг друга.

Фото: commons.wikimedia.org by Viola sonans, CC BY-SA 2.5

Какие культуры полюбят соседство с клубникой?

Земляника лесная

Близкий родственник садовой клубники - лесная земляника прекрасно уживается на одной грядке с ней. Эти ягодные культуры очень хорошо совместимы, поскольку любят одинаковые условия произрастания. Их совместное выращивание может дать двойной урожай.

Лук, чеснок

Эти луковичные культуры, благодаря своим специфическим ароматам, отпугивают большинство вредителей клубники, в том числе земляничного клеща. Поэтому посадка лука или чеснока в непосредственной близости от клубничных кустов может стать хорошей мерой защиты.

Календула, бархатцы

Яркие летние цветы календулы и бархатцев не только украшают клубничные грядки, но и отпугивают вредных насекомых при помощи своих сильных ароматов. Кроме того, их корни рыхлят почву, улучшая условия для роста ягод.

Базилик, мята

Ароматные травы базилика и мяты также станут полезными "соседями" для клубники. Они будут отпугивать вредителей, а их корневые выделения даже могут стимулировать рост ягод.

Петрушка, укроп

Эти пряные зелени можно высаживать между рядами клубники. Их корневые выделения будут подавлять рост сорняков и обогащать почву полезными веществами.

Секреты идеального соседства

Чтобы грядка была поистине "идеальной", важно правильно планировать посадки. Располагайте растения-компаньоны таким образом, чтобы они не затеняли и не угнетали друг друга. Между рядами клубники и соседних культур должно оставаться достаточно свободного пространства. Также регулярно рыхлите и мульчируйте почву, чтобы поддерживать ее плодородие и воздухопроницаемость.