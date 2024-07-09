Спасайте урожай картофеля! Простое и эффективное средство против колорадского жука

Этот порошок убивает колорадских жуков

2:11 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Многие дачники и фермеры борются с колорадским жуком всевозможными химическими средствами, но это небезопасно как для самих растений, так и для окружающей среды. Есть, однако, действенное и простое народное средство, которое поможет избавиться от колорадского жука надолго.

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Картофельный крахмал как средство от жуков

Картофельный крахмал — эффективное и безопасное средство против колорадских жуков. Достаточно посыпать им почву вокруг кустов картофеля, и эти вредители больше не побеспокоят ваш урожай.

Принцип действия крахмала

Дело в том, что крахмал высушивает и склеивает покровы колорадских жуков, не давая им нормально передвигаться. Они обездвиживаются и гибнут от голода и обезвоживания. Крахмал также действует на их личинки, поэтому помогает избавиться от всех стадий развития вредителя.

Как применять крахмал?

Для обработки картофельных кустов и междурядий используйте обычный картофельный крахмал в виде сухого порошка. Равномерно посыпьте им почву вокруг каждого куста, а также по всей площади посадок. После первого дождя или полива крахмал размокнет и активизирует свое действие. Обработку следует проводить регулярно, по мере необходимости, чтобы вовремя предупредить нашествие жуков.

Преимущества крахмального метода

Картофельный крахмал — это полностью натуральный и безопасный продукт, который не нанесет вреда ни самим растениям, ни окружающей среде. Он доступен и стоит недорого, что делает этот метод борьбы с колорадским жуком очень экономичным. Также крахмал не имеет запаха и не оставляет видимых следов на листьях и плодах.

Комплексная защита

Использование крахмала в качестве средства от колорадского жука будет эффективнее в сочетании с другими агротехническими методами защиты картофеля. Например, чередование культур, удаление сорняков, применение биопрепаратов и т. д. Тогда вашему урожаю будет обеспечена надежная всесторонняя защита.