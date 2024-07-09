Растения побиты градом? Не списывайте их со счетов, их можно реанимировать!

Восстанавливаем огород после града с помощью правильного ухода

2:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Неожиданный летний град может стать настоящим стихийным бедствием. Листья, стебли и цветы, избитые градинами, выглядят крайне плачевно. Многие владельцы загородных участков в панике думают, что их растения погибли безвозвратно. Однако не стоит отчаиваться — с правильным уходом большинство пострадавших растений вполне можно реанимировать.

Фото: commons.wikimedia.org by Richard Wheeler, CC BY-SA 3.0

Не торопитесь с оценками

Первая ошибка, которую часто совершают садоводы, — преждевременно списывают побитые градом растения со счетов. Даже если они выглядят ужасно, им вполне можно помочь восстановиться. Не спешите выкорчевывать погибшие, на ваш взгляд, культуры — дайте им шанс.

Первая помощь после града

Сразу же после прохождения стихии осторожно осмотрите все пострадавшие растения. Аккуратно удалите особенно сильно поврежденные, засохшие или сломанные листья и побеги. Это поможет растению сосредоточить силы на выздоровлении. Затем обильно полейте грунт, чтобы корневая система получила достаточное количество влаги.

Стимуляция роста

Следующий важный шаг — стимуляция активного роста растений. Для этого можно применить комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий. Они запустят процессы регенерации и восстановления пострадавших тканей. Если имеются особо ослабленные экземпляры, можно также использовать стимуляторы роста.

Обеспечение защиты

Чтобы растения смогли благополучно пережить восстановительный период, им необходим бережный уход и защита от внешних воздействий. Накройте их специальными агротекстильными материалами, которые создадут оптимальный микроклимат. Также обработайте зелень фунгицидами, чтобы предотвратить развитие болезней.

Терпение и уход

И, наконец, главное условие успешного восстановления — это терпение и регулярный уход. В течение нескольких недель растения будут постепенно отращивать новые листья и побеги. Продолжайте поливать, рыхлить почву, вносить подкормки и защищать от вредителей. И вскоре ваши растения вновь будут радовать здоровым и ухоженным видом.