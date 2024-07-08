Какие растения можно выращивать рядом с помидорами: овощи будут хорошо расти

Не все растения можно выращивать рядом друг с другом. У томатов есть несколько растений-компаньонов.
Совместная посадка помогает некоторым растениям отпугивать вредителей и добавлять питательные вещества в почву. Кроме того, некоторые растения помогают друг другу бороться с сорняками.
Растения-компаньоны отпугивают вредителей и привлекают своим запахом полезных для опыления насекомых. Кроме того, такие растения предотвращают появление многих болезней в саду.
Отличным растением-компаньоном для томатов является чеснок. Это связано с тем, что запах чеснока отпугивает таких вредителей, как паутинный клещ и тля. Кроме того, растения помогают друг другу предотвращать развитие заболеваний.
Базилик также является отличным растением для выращивания рядом с помидорами. Это позволит пополнить почву питательными веществами и отпугнуть вредителей.
Сильный аромат чабреца отпугнёт насекомых и замаскирует запах томатов. Это растение привлекает и полезных насекомых, которые опыляют томаты.
Бархатцы обладают сильным запахом, который не нравится многим вредителям. Кроме того, цветки этого растения привлекут в ваш сад полезных насекомых.
Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.