Как вырастить пионы: делайте так, и ваш станет самым красивым

Пионы являются простыми в уходе цветами. Они по-настоящему украсят ваш сад.
Для нормального роста пионы нуждаются в хорошей циркуляции воздуха. Поэтому выбирайте просторное место в саду для выращивания растения. Избегайте непосредственной близости пионов к кустарникам, деревьям и зданиям.
Пионы предпочитают для произрастания суглинистые почвы. Поэтому выбирайте для кустарника место с глубоким залеганием грунтовых вод и слабокислой реакцией почвы. Сажают и пересаживают растение ранней весной или с конца лета до начала октября.
Поливают пионы два раза в неделю. Используйте примерно 2 лейки на куст. В сухую и жаркую погоду обязательно увеличивайте количество поливов. Это важно, потому что в жаркую погоду влага быстрее испаряется из почвы.
Чтобы растение лучше впитывало воду, выкопайте вокруг куста круговую канавку. Также растению полезно мульчировать основание сухой травой, опилками или соломой.
Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры.