Как вырастить пионы: делайте так, и ваш станет самым красивым

Советы по выращиванию пионов

Пионы являются простыми в уходе цветами. Они по-настоящему украсят ваш сад.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, CC BY-SA 4.0

Как вырастить пионы

Для нормального роста пионы нуждаются в хорошей циркуляции воздуха. Поэтому выбирайте просторное место в саду для выращивания растения. Избегайте непосредственной близости пионов к кустарникам, деревьям и зданиям.

Пионы предпочитают для произрастания суглинистые почвы. Поэтому выбирайте для кустарника место с глубоким залеганием грунтовых вод и слабокислой реакцией почвы. Сажают и пересаживают растение ранней весной или с конца лета до начала октября.

Поливают пионы два раза в неделю. Используйте примерно 2 лейки на куст. В сухую и жаркую погоду обязательно увеличивайте количество поливов. Это важно, потому что в жаркую погоду влага быстрее испаряется из почвы.

Чтобы растение лучше впитывало воду, выкопайте вокруг куста круговую канавку. Также растению полезно мульчировать основание сухой травой, опилками или соломой.