Ваши растения в опасности! Узнайте главную причину черноты на листьях

Что делать, если у томатов почернели листья: вот как это можно исправить

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Каждый год дачники сталкиваются с проблемой почернения листьев у томатов, огурцов, перцев и других растений.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Comunicacion, CC BY-SA 4.0

Как сообщает эксперт сетевого издания "БелНовости", ученый-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, одной из причин может быть бактериальная инфекция, особенно если чернота распространяется вдоль жилок.

Еще одной причиной почернения могут быть заболевания, такие как альтернариоз или ранняя пятнистость томатов и картофеля, при которых на листьях появляются черные пятна.

Естественно, в таких случаях необходимо лечить заболевания.

Однако, причина может крыться и в применяемых огородниками препаратах.

Например, если вы обработали посадки медным препаратом или подкормили растения железом, включая хелат.

К таким средствам относятся "Абига-ПИК", "Оксихом", "Хом", "Индиго", бордоская жидкость и другие, а также хелат железа, железный купорос или домашний хелат — железный купорос с лимонной кислотой.

Затем, через некоторое время, были использованы препараты на основе серы для борьбы с паутинным клещом, мучнистой росой и другими заболеваниями, такие как "ПФК-Лерос" и другие.

В результате возникает чернота по жилкам.

Эта ситуация не требует вмешательства — это обычная химическая реакция. Образующиеся сульфиды меди и железа черного цвета не токсичны для растений.