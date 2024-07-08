Вы не поверите, насколько просто вырастить мяту на подоконнике и в саду

Мята обладает ветвистым корневищем и прямостоячим стеблем, который может достигать 1 метра в высоту. Это ценное медоносное растение с приятным ароматом. Выращивать мяту можно как в домашних условиях, так и на даче.
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Выращивание мяты в домашних условиях:
Семена: Можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно.
Почвосмесь: Состоит из огородного грунта, песка, перегноя и торфа в равных долях, предварительно продезинфицированная.
Посадка: Семена высаживают во влажную смесь в бороздки глубиной не более 50 мм, затем накрывают пленкой и ставят в теплое, освещенное место.
Уход: Первые ростки появляются через 20 дней. Растение требует обильного полива летом и уменьшенного зимой. Также рекомендуется опрыскивание листьев в отопительный сезон.
Выращивание мяты в открытом грунте:
Посев: Семена сеют в апреле или августе, рассаду высаживают в мае. Место должно быть полутенистым или солнечным.
Уход: Полив лучше проводить вечером, почву удобрять навозом. Между кустами должна быть дистанция в полметра.
Особенности: Мята может вытеснить другие растения, поэтому рекомендуется использовать ограничители. Избегайте высадки рядом с капустой и свеклой
Уход за мятой на даче:
Полив: Проводится вечером, прополка после увлажнения. Мята нуждается в 2-3 подкормках за сезон.
Сбор урожая: Листья собирают после начала цветения, затем мята быстро отрастает, позволяя собрать урожай 2-3 раза за сезон.
Болезни: Мята редко болеет, но может поражаться мучнистой росой, септориозом и антракнозом.
Мята — неприхотливое растение, которое под силу вырастить даже начинающему садоводу.