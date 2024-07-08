Вы не поверите, насколько просто вырастить мяту на подоконнике и в саду

Как правильно выращивать мяту дома и в саду: советы и рекомендации

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мята обладает ветвистым корневищем и прямостоячим стеблем, который может достигать 1 метра в высоту. Это ценное медоносное растение с приятным ароматом. Выращивать мяту можно как в домашних условиях, так и на даче.

Фото: commons.wikimedia.org by Kham Tran, CC BY 3.0

Выращивание мяты в домашних условиях:

Семена: Можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно.

Почвосмесь: Состоит из огородного грунта, песка, перегноя и торфа в равных долях, предварительно продезинфицированная.

Посадка: Семена высаживают во влажную смесь в бороздки глубиной не более 50 мм, затем накрывают пленкой и ставят в теплое, освещенное место.

Уход: Первые ростки появляются через 20 дней. Растение требует обильного полива летом и уменьшенного зимой. Также рекомендуется опрыскивание листьев в отопительный сезон.

Выращивание мяты в открытом грунте:

Посев: Семена сеют в апреле или августе, рассаду высаживают в мае. Место должно быть полутенистым или солнечным.

Уход: Полив лучше проводить вечером, почву удобрять навозом. Между кустами должна быть дистанция в полметра.

Особенности: Мята может вытеснить другие растения, поэтому рекомендуется использовать ограничители. Избегайте высадки рядом с капустой и свеклой

Уход за мятой на даче:

Полив: Проводится вечером, прополка после увлажнения. Мята нуждается в 2-3 подкормках за сезон.

Сбор урожая: Листья собирают после начала цветения, затем мята быстро отрастает, позволяя собрать урожай 2-3 раза за сезон.

Болезни: Мята редко болеет, но может поражаться мучнистой росой, септориозом и антракнозом.

Мята — неприхотливое растение, которое под силу вырастить даже начинающему садоводу.