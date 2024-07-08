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Надоели жужжать: как уничтожить осиное гнездо и спасти свой урожай

Как эффективно избавиться от осиного гнезда: советы экспертов

1:40
Садоводство

Осы могут переносить инфекции и бактерии, а также вредить урожаю винограда. Из-за этого садоводы и владельцы загородных участков стремятся избавиться от осиных гнезд. Борьбу лучше начинать весной, когда в гнезде находятся одиночные самки. В другие сезоны процедуру следует проводить ночью, так как днем осы активны и агрессивны.

Как эффективно избавиться от осиного гнезда: советы экспертов
Фото: commons.wikimedia.org by Oldobelix, CC BY-SA 3.0

Рекомендуется подготовиться: ватник или плотная куртка, штаны из хлопка, резиновые сапоги, шляпа с сеткой и перчатки. Методы борьбы включают:

  • Дихлофос: распылить на гнездо с расстояния 20-30 см, покинуть обработанное помещение на полчаса.
  • Моющее средство: залить в улей, перекрывая доступ к кислороду.
  • Окуривание: безопасный народный метод, после которого следует уничтожить улей.
  • Корки от арбуза или дыни: обработать инсектицидами и расположить рядом с гнездом.
  • Бутылки с сахарной водой: привлекают ос, которые не могут выбраться обратно.
  • Бутылки с отравленным сиропом: осы погибают после употребления сладкой воды с инсектицидами.
  • Жидкий дым: отпугивает ос, временно защищая растения и урожай.
    Порошкообразные средства: подходят для земляных ос, рассыпать возле гнезда.

Если необходимы более радикальные методы, можно использовать бензин для поджигания улея или полиэтиленовый пакет, обработанный инсектицидом, чтобы задушить ос. Важно понимать причины появления осиных гнезд и принимать меры для предотвращения их образования.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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