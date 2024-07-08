Как избавиться от медведки: проверенный и безопасный способ

Осиновые колья помогают в борьбе с медведкой в огороде

1:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Медведка может стать настоящей проблемой для дачников и садоводов. Она вредит растениям, выедая их корни и устраивая свои гнёзда в почве. Поэтому борьба с этим насекомым требует комплексного подхода, включая пестициды.

Фото: creativecommons.org by JorritvWamelimage, CC BY-SA 1.0

Один из самых простых, безопасных и проверенных способов защиты рассады от медведки являются обычные деревянные колышки: при высадке рассады в грунт рядом с ней втыкают небольшие палочки. Кто-то использует абрикосовые или ольховые.

Но чаще всего в ход идут осиновые колья с корой толщиной 2-4 см. Их нужно втыкать на глубину 25-30 см через каждые 1-2 метра. В течение лета колышки следует заменять на свежие не менее трёх раз.

Не совсем понятно, как именно это работает, но метод действительно эффективен.

Ранее Правда. ру писала, что задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай.