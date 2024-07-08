Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Baza нашла роскошное жильё за границей по цене московской квартиры в хрущёвке
В Центробанке возмущены отказами гражданам в оформлении краткосрочных ОСАГО
Морские ароматы: как почувствовать себя на побережье в любое время года
Признаки неуважения собаки к хозяину: как распознать и что делать
Ученые объяснили, как обнаружить черные дыры во Вселенной
Что делать, если деньги пришли на заблокированную карту?
Зрители нашли киноляп в фильме "Служебный роман"
Что произойдет с организмом, если постоянно есть овсянку
Максим Покровский* поздравил США с Днем Независимости и вызвал шквал критики
Как избавиться от медведки: проверенный и безопасный способ

Осиновые колья помогают в борьбе с медведкой в огороде

1:04
Садоводство

Медведка может стать настоящей проблемой для дачников и садоводов. Она вредит растениям, выедая их корни и устраивая свои гнёзда в почве. Поэтому борьба с этим насекомым требует комплексного подхода, включая пестициды.

Осиновые колья помогают в борьбе с медведкой в огороде
Фото: creativecommons.org by JorritvWamelimage, CC BY-SA 1.0

Один из самых простых, безопасных и проверенных способов защиты рассады от медведки являются обычные деревянные колышки: при высадке рассады в грунт рядом с ней втыкают небольшие палочки. Кто-то использует абрикосовые или ольховые.

Но чаще всего в ход идут осиновые колья с корой толщиной 2-4 см. Их нужно втыкать на глубину 25-30 см через каждые 1-2 метра. В течение лета колышки следует заменять на свежие не менее трёх раз.

Не совсем понятно, как именно это работает, но метод действительно эффективен.

Ранее Правда. ру писала, что задержка со скашиванием листьев клубники может снизить урожай.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Орбан избрал неожиданные маршруты — самые конфликтные страны Дмитрий Плотников Штаб украинских силовиков спрятался рядом с детской больницей, но был уничтожен Любовь Степушова "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"
Юлия Барановская рассказала, куда отправилась отдыхать: "Пять дней почти без связи"
Последние материалы
Baza нашла роскошное жильё за границей по цене московской квартиры в хрущёвке
В Центробанке возмущены отказами гражданам в оформлении краткосрочных ОСАГО
Эксперт Мендкович: запрет никаба — первый шаг по пути борьбы с экстремизмом
Морские ароматы: как почувствовать себя на побережье в любое время года
Признаки неуважения собаки к хозяину: как распознать и что делать
Ученые объяснили, как обнаружить черные дыры во Вселенной
Что делать, если деньги пришли на заблокированную карту?
Зрители нашли киноляп в фильме "Служебный роман"
Что произойдет с организмом, если постоянно есть овсянку
Максим Покровский* поздравил США с Днем Независимости и вызвал шквал критики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников