Как спасти огород после проливных дождей: обязательно всем

Садоводы рассказали, что делать с огородом после дождей

1:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Длительные дожди могут негативно повлиять на урожай так же, как и их недостаток. Это можно сравнить с неправильным поливом, когда садоводы слишком заливают растения.

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Но затяжные ливни не только заливают грядки. Они вымывают из почвы полезные вещества и создают угрозу развития грибковых заболеваний.

Рассмотрим, как защитить грядки после нескольких дней проливных дождей.

Сразу отметим — рытье канавок для отвода воды будет недостаточно.

Что нужно делать:

После того как вода уйдет, необходимо провести профилактическую обработку посадок от фитофторы, мучнистой росы и других грибковых заболеваний. Для этого без опасений можно использовать биопрепараты.

Высокая влажность создает еще одну угрозу — вредителей. Для многих насекомых это благоприятная среда, что увеличивает риск распространения заболеваний, переносимых паразитами. В этом случае лучше использовать инсектициды для защиты урожая.

Важный шаг — внесение удобрений, так как любые осадки, особенно продолжительные и интенсивные, вымывают полезные вещества из почвы. Нехватку азота можно восполнить мочевиной (50 г на 10 литров воды) или аммиачной селитрой (100 г на 10 литров воды). Калий можно добавить, используя сульфат калия (30-40 г на 10 л воды).

Наконец, садоводам рекомендуется рыхлить грунт, чтобы избежать образования корки.