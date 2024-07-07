Чем подкормить горох, чтобы он рос до самого неба: помогает всем

Многие обожают сочный и сладкий горох. Существует мнение, что он становится сухим и твердым из-за несвоевременного сбора.
Опытные садоводы убеждены, что успех в выращивании гороха зависит от своевременной подкормки.
Давайте разберемся, когда и чем нужно подкармливать горох.
Горох подкармливают несколько раз за сезон.
Подготовка грядок под горох обычно начинается осенью, либо, в крайнем случае, удобрения вносят весной. Последнюю подкормку проводят в период цветения, так что у дачников еще есть время.
Считается, что такая методика позволяет растению образовывать много завязей, а садоводам — собрать богатый урожай крупных сочных стручков гороха.
Для подкормки используют нашатырный спирт в количестве 5 мл.
Его растворяют в одном литре воды, тщательно размешивают и переливают в опрыскиватель.
После этого проводят обработку грядки с горохом.
Специалисты уверяют, что помимо повышения урожайности, такая подкормка помогает защитить горох от болезней и вредителей.
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