Разоблачение: насколько безопасны для человека средства защиты растений?

Средства защиты растений: что нужно знать каждому фермеру

1:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Средства защиты растений (СЗР) используются для защиты сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, что позволяет фермерам сохранить урожай.

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Эти препараты, известные как пестициды, могут быть как натуральными, так и химическими, и применяются для различных целей: от уничтожения сорняков до стимуляции роста растений. Классификация пестицидов включает гербициды, инсектициды, фунгициды, бактерициды, акарициды и другие.

Действие каждого вида направлено на борьбу с определённой угрозой для растений. Химические методы защиты растений, хотя и эффективны, могут иметь риски для здоровья человека и окружающей среды. В Европе существуют строгие нормы по безопасности использования СЗР, включающие токсикологическую оценку, предельные значения воздействия, классификацию по уровню опасности и меры предосторожности.

Пестициды могут быть опасны не только для людей, но и для животных, включая пчёл и водных обитателей. Поэтому важно строго соблюдать правила работы с СЗР, включая точное следование инструкциям и использование средств индивидуальной защиты.