Как сохранить растения здоровыми во время жары: советы садоводам

Жаркая погода негативно сказывается не только на самочувствии людей, но и растений.
Часто растения начинают увядать из-за сильной жары и недостатка влаги в почве. Увядание — это естественная защитная реакция растений для сохранения влаги при высоких температурах воздуха. Поэтому это не всегда признак того, что полива недостаточно.
Чтобы проверить количество влаги в почве, просуньте палец в почву на несколько сантиметров. Если вы чувствуете, что почва влажная, полив не нужен. Если почва сухая, обильно полейте растение свежей водой.
Поливать растения в саду стоит только рано утром и поздно вечером. Это связано с тем, что в это время суток температура почвы самая низкая и вода не успевает испаряться.
Поливайте горшечные растения каждый день. Для садовых растений обычно достаточно одного полива раз в четыре-пять дней.
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