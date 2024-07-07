Как сохранить растения здоровыми во время жары: советы садоводам

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Советы, как ухаживать за растениями в жару

1:02
Садоводство » Советы

Жаркая погода негативно сказывается не только на самочувствии людей, но и растений.

Советы, как ухаживать за растениями в жару
Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, CC BY-SA 3.0

Как помочь растениям в саду во время жары

Часто растения начинают увядать из-за сильной жары и недостатка влаги в почве. Увядание — это естественная защитная реакция растений для сохранения влаги при высоких температурах воздуха. Поэтому это не всегда признак того, что полива недостаточно.

Чтобы проверить количество влаги в почве, просуньте палец в почву на несколько сантиметров. Если вы чувствуете, что почва влажная, полив не нужен. Если почва сухая, обильно полейте растение свежей водой.

Поливать растения в саду стоит только рано утром и поздно вечером. Это связано с тем, что в это время суток температура почвы самая низкая и вода не успевает испаряться.

Поливайте горшечные растения каждый день. Для садовых растений обычно достаточно одного полива раз в четыре-пять дней.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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