Как сохранить растения здоровыми во время жары: советы садоводам

Советы, как ухаживать за растениями в жару

1:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Жаркая погода негативно сказывается не только на самочувствии людей, но и растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Наталия19, CC BY-SA 3.0

Как помочь растениям в саду во время жары

Часто растения начинают увядать из-за сильной жары и недостатка влаги в почве. Увядание — это естественная защитная реакция растений для сохранения влаги при высоких температурах воздуха. Поэтому это не всегда признак того, что полива недостаточно.

Чтобы проверить количество влаги в почве, просуньте палец в почву на несколько сантиметров. Если вы чувствуете, что почва влажная, полив не нужен. Если почва сухая, обильно полейте растение свежей водой.

Поливать растения в саду стоит только рано утром и поздно вечером. Это связано с тем, что в это время суток температура почвы самая низкая и вода не успевает испаряться.

Поливайте горшечные растения каждый день. Для садовых растений обычно достаточно одного полива раз в четыре-пять дней.