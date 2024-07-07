Посадите эти 3 овоща в июле: к осени у вас будет богатый урожай

Летом нужно посадить 3 овоща для получения урожая осенью

1:34 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Некоторые овощи можно выращивать в середине лета.

Фото: commons.wikimedia.org by Wing, CC BY-SA 3.0

Брокколи

Брокколи — зимний овощ, который можно сажать в июле. Брокколи не требует особых условий для выращивания. Растение нуждается в умеренном тепле и отсутствии заморозков.

Вы можете выбрать разные сорта брокколи, которые будут отличаться условиями выращивания или количеством головок.

Не сажайте брокколи слишком рано, так как в более тёплом климате овощ не созреет до поздней осени.

Сажают брокколи примерно во второй половине лета, чтобы молодые побеги растения смогли укорениться.

Огурцы

Если в вашем регионе более тёплый климат, можно сажать огурцы в середине лета. Таким образом, овощ созреет в конце лета и начале осени.

Поливайте огурцы обильно и регулярно для получения хорошего урожая. При правильном поливе и уходе за овощем урожай не будет горчить.

Фасоль

Выращивать фасоль можно партиями каждые две недели. Таким образом, у вас будет урожай фасоли в течение всего лета.

Это растение предпочитает тёплый климат, поэтому вы можете выращивать его в середине июля, если температура будет достаточно высокой до середины осени.

Можно выращивать кустовые или вьющиеся сорта фасоли. Важно поддерживать регулярный режим полива овоща.

Для хорошего урожая выращивайте рядом с фасолью растения, которые привлекут насекомых-опылителей.