Посадите эти 3 овоща в июле: к осени у вас будет богатый урожай

Некоторые овощи можно выращивать в середине лета.
Брокколи — зимний овощ, который можно сажать в июле. Брокколи не требует особых условий для выращивания. Растение нуждается в умеренном тепле и отсутствии заморозков.
Вы можете выбрать разные сорта брокколи, которые будут отличаться условиями выращивания или количеством головок.
Не сажайте брокколи слишком рано, так как в более тёплом климате овощ не созреет до поздней осени.
Сажают брокколи примерно во второй половине лета, чтобы молодые побеги растения смогли укорениться.
Если в вашем регионе более тёплый климат, можно сажать огурцы в середине лета. Таким образом, овощ созреет в конце лета и начале осени.
Поливайте огурцы обильно и регулярно для получения хорошего урожая. При правильном поливе и уходе за овощем урожай не будет горчить.
Выращивать фасоль можно партиями каждые две недели. Таким образом, у вас будет урожай фасоли в течение всего лета.
Это растение предпочитает тёплый климат, поэтому вы можете выращивать его в середине июля, если температура будет достаточно высокой до середины осени.
Можно выращивать кустовые или вьющиеся сорта фасоли. Важно поддерживать регулярный режим полива овоща.
Для хорошего урожая выращивайте рядом с фасолью растения, которые привлекут насекомых-опылителей.
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