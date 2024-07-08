Как понять, что пришла пора выкапывать тюльпаны: самый верный признак

Почему ваши тюльпаны не цветут? узнайте главный секрет ухода

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тюльпаны — одни из самых любимых весенних цветов, радуют нас своей красотой и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org by Jina Lee, CC BY-SA 3.0

Чтобы они оставались здоровыми и продолжали обильно цвести, необходимо регулярно выполнять определенные процедуры, такие как выкопка и пересадка луковиц.

Готовность луковиц к выкопке определяется состоянием стебля. Проведите простой тест: если стебель мягкий и его можно легко обернуть вокруг пальца, луковица готова к извлечению.

Выкопанные луковицы можно оставить на клумбе на несколько дней, затем их нужно очистить от высохшей почвы и поместить в ящики для хранения.

До момента посадки в конце сентября луковицы могут находиться в тени на открытом воздухе.

Не хотите каждый год заниматься выкопкой тюльпанов? Можно избежать этой необходимости, если регулярно вносить качественные удобрения и обеспечивать полив — так можно предотвратить вырождение и измельчение луковиц.