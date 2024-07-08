Как понять, что пришла пора выкапывать тюльпаны: самый верный признак

Тюльпаны — одни из самых любимых весенних цветов, радуют нас своей красотой и ароматом.
Чтобы они оставались здоровыми и продолжали обильно цвести, необходимо регулярно выполнять определенные процедуры, такие как выкопка и пересадка луковиц.
Готовность луковиц к выкопке определяется состоянием стебля. Проведите простой тест: если стебель мягкий и его можно легко обернуть вокруг пальца, луковица готова к извлечению.
Выкопанные луковицы можно оставить на клумбе на несколько дней, затем их нужно очистить от высохшей почвы и поместить в ящики для хранения.
До момента посадки в конце сентября луковицы могут находиться в тени на открытом воздухе.
Не хотите каждый год заниматься выкопкой тюльпанов? Можно избежать этой необходимости, если регулярно вносить качественные удобрения и обеспечивать полив — так можно предотвратить вырождение и измельчение луковиц.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.