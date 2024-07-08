Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Киеве и других мегаполисах Украины зафиксированы "прилёты" и взрывы
Как получить ягодицы мечты: простые правила и упражнения
Российские рестораны и пиццерии смогут получить сертификат "Итальяниссимо"
Автоэксперт Шелков о фальсификации документов и мошенничестве на авторынке
"Эльбрус" попал на 66,6 миллионов выплат страхового ущерба
Названы три самых красивых пород кошек в мире
Почему результаты лазерной эпиляции могут оставлять желать лучшего
Зепюр Брутян привела сына к Павлу Прилучному на работу
Преподаватель Залилов предупредил об опасности поиска людей с помощью Wi-Fi
Как понять, что пришла пора выкапывать тюльпаны: самый верный признак

Почему ваши тюльпаны не цветут? узнайте главный секрет ухода

0:59
Садоводство

Тюльпаны — одни из самых любимых весенних цветов, радуют нас своей красотой и ароматом.

Почему ваши тюльпаны не цветут? узнайте главный секрет ухода
Фото: commons.wikimedia.org by Jina Lee, CC BY-SA 3.0

Чтобы они оставались здоровыми и продолжали обильно цвести, необходимо регулярно выполнять определенные процедуры, такие как выкопка и пересадка луковиц.

Готовность луковиц к выкопке определяется состоянием стебля. Проведите простой тест: если стебель мягкий и его можно легко обернуть вокруг пальца, луковица готова к извлечению.

Выкопанные луковицы можно оставить на клумбе на несколько дней, затем их нужно очистить от высохшей почвы и поместить в ящики для хранения.

До момента посадки в конце сентября луковицы могут находиться в тени на открытом воздухе.

Не хотите каждый год заниматься выкопкой тюльпанов? Можно избежать этой необходимости, если регулярно вносить качественные удобрения и обеспечивать полив — так можно предотвратить вырождение и измельчение луковиц.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров
Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы
Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа
Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки
Пожелтели фары вашего авто? Вот простой и недорогой способ их восстановить
Российские войска продвинулись в центре города Волчанска Дмитрий Плотников "Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Как сделать окна стильными без классических штор и тюля
Почему дорогое моторное масло лучше? Эксперт раскрыл все секреты
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Как замариновать самые вкусные огурцы: секретный метод
Последние материалы
Зепюр Брутян привела сына к Павлу Прилучному на работу
Преподаватель Залилов предупредил об опасности поиска людей с помощью Wi-Fi
Как эффективно избавиться от осиного гнезда: советы экспертов
Назван универсальный вид спорта, который подойдет каждому
Пятерка стран, где цифровым кочевникам всегда рады
Сон на левом боку может облегчить изжогу
В США отметили мощь используемых Белоруссией истребителей Су-30СМ
Стало известно, когда человечество перестанет использовать наличные деньги
Как Metal Gear Solid вдохновила разработку Tom Clancy's Splinter Cell
Как достичь четких скул без пластики: эффективные упражнения для лица
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников