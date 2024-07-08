Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев

Надо ли обрывать нижние листья у виноградного куста: ошибается каждый второй

1:07 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Виноградари часто обсуждают, стоит ли удалять листья с кустов. Многие опытные садоводы считают, что однозначного ответа на этот вопрос нет.

Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Важно помнить, что в процессе выращивания винограда следует также опираться на собственный опыт.

Давайте разберемся, нужно ли обрезать листья на виноградном кусте.

Прежде всего, отметим известный факт — листья винограда поглощают полезные вещества. Поэтому утверждение о необходимости удаления листьев на молодом растении весьма спорно.

Важно понимать, что если лист уже не выполняет функцию «насоса» для питания, его следует удалить. Но и здесь все не так просто. Придется оценивать каждый лист отдельно, учитывая расположение шпалеры относительно стороны света и размещение грозди.

Расположение виноградника также имеет значение — в некоторых регионах солнечного света так мало, что важен каждый луч. Старайтесь удалять старые листья, которые находятся ближе к низу лозы.