Забудьте все, что вы знали о виноградниках: революционный подход к обрезке листьев

Виноградари часто обсуждают, стоит ли удалять листья с кустов. Многие опытные садоводы считают, что однозначного ответа на этот вопрос нет.
Важно помнить, что в процессе выращивания винограда следует также опираться на собственный опыт.
Давайте разберемся, нужно ли обрезать листья на виноградном кусте.
Прежде всего, отметим известный факт — листья винограда поглощают полезные вещества. Поэтому утверждение о необходимости удаления листьев на молодом растении весьма спорно.
Важно понимать, что если лист уже не выполняет функцию «насоса» для питания, его следует удалить. Но и здесь все не так просто. Придется оценивать каждый лист отдельно, учитывая расположение шпалеры относительно стороны света и размещение грозди.
Расположение виноградника также имеет значение — в некоторых регионах солнечного света так мало, что важен каждый луч. Старайтесь удалять старые листья, которые находятся ближе к низу лозы.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.