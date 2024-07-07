Обязательно сделайте это с розами в июле: пышное цветение будет обеспечено до глубокой осени

Идеальный уход за розами: подкормка для пышного цветения

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Чтобы розы радовали вас пышными бутонами весь сезон, необходимо правильно ухаживать за ними и уделять особое внимание подкормке.

Фото: commons.wikimedia.org by Geolina163, CC BY-SA 4.0

Весной розы удобряются азотом, а в июле рацион питания нужно изменить.

На этом этапе растения нуждаются в фосфоре и калии, которые способствуют ускорению процесса бутонизации и обеспечивают пышное цветение. Калий также помогает розам пережить зиму, укрепляя корни кустов. Поэтому для подкормки следует выбирать удобрения, содержащие калий и фосфор, а также суперфосфаты.

Существует три способа подкормки роз.

Полив под корень : растворите удобрение в 10 литрах воды, добавив 10 граммов препарата, и поливайте растения.

: растворите удобрение в 10 литрах воды, добавив 10 граммов препарата, и поливайте растения. Внесение в почву : заложите удобрение на глубину 5-7 см и обильно полейте водой.

: заложите удобрение на глубину 5-7 см и обильно полейте водой. Опрыскивание по листу: разведите препарат согласно инструкции и распылите его с помощью пульверизатора.

Подкормки вносятся в разные периоды: в апреле и мае используется мочевина, в июне и июле — суперфосфаты, а в августе и сентябре — монофосфат калия и суперфосфат.