Обязательно сделайте это с розами в июле: пышное цветение будет обеспечено до глубокой осени

Чтобы розы радовали вас пышными бутонами весь сезон, необходимо правильно ухаживать за ними и уделять особое внимание подкормке.
Весной розы удобряются азотом, а в июле рацион питания нужно изменить.
На этом этапе растения нуждаются в фосфоре и калии, которые способствуют ускорению процесса бутонизации и обеспечивают пышное цветение. Калий также помогает розам пережить зиму, укрепляя корни кустов. Поэтому для подкормки следует выбирать удобрения, содержащие калий и фосфор, а также суперфосфаты.
Существует три способа подкормки роз.
Подкормки вносятся в разные периоды: в апреле и мае используется мочевина, в июне и июле — суперфосфаты, а в августе и сентябре — монофосфат калия и суперфосфат.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.