Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа

Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры!
Оказывается, достаточно устранить три основные причины измельчения, и плоды снова будут крупными.
Поэтому рекомендуется полностью обновлять кусты каждые пять лет, чтобы сохранить размер ягод.
Кроме того, при посадке и в период формирования плодов следует использовать комплексные минеральные удобрения.
Для борьбы с ними применяйте фунгициды и инсектициды, не забывая при этом о регулярном поливе и подкормке.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.