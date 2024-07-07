Сделайте свою клубнику снова крупной: три проверенных способа

Почему мельчает клубника — устраните всего 3 проблемы

1:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Многие садоводы замечают, что со временем ягоды клубники становятся мельче, и необходимо срочно принять меры!

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf, CC BY 3.0

Оказывается, достаточно устранить три основные причины измельчения, и плоды снова будут крупными.

Во-первых, нужно понимать, что растения имеют свойство стареть. Наиболее крупные ягоды обычно собирают на второй или третий год жизни кустов.

Поэтому рекомендуется полностью обновлять кусты каждые пять лет, чтобы сохранить размер ягод.

Во-вторых, уменьшение размера плодов часто связано с недостатком влаги и питательных веществ. Клубника нуждается в регулярном поливе. Ежедневный полив поможет решить эту проблему.

Кроме того, при посадке и в период формирования плодов следует использовать комплексные минеральные удобрения.

В-третьих, большое количество вредителей и болезней также приводит к уменьшению размера ягод. Паразиты могут легко уничтожить кусты.

Для борьбы с ними применяйте фунгициды и инсектициды, не забывая при этом о регулярном поливе и подкормке.