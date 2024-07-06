Мокрица не даёт покоя в саду? Узнайте, как победить этот сорняк без изнурительной прополки

Как эффективно бороться с мокрицей в саду и огороде

1:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Мокрица — одно из наиболее распространённых и надоедливых сорных растений в наших огородах и садах. Это неприхотливый сорняк, который отличается исключительно быстрым ростом и размножением. Стоит на мгновение расслабиться — и мокрица уже заполонила все грядки. Как же с ней эффективно бороться?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Многие садоводы и огородники автоматически решают проблему с мокрицей путем регулярной ручной прополки. Это действительно действенный способ, но он требует больших временных и физических затрат. К тому же, если вы не будете прилагать усилия постоянно, мокрица тут же вернётся.

Но есть и другие, более эффективные методы борьбы с этим назойливым сорняком, о которых многие даже не подозревают:

Использование мульчирования

Укрытие почвы мульчей из опилок, древесной стружки, соломы или других органических материалов не даёт семенам мокрицы прорастать. Мульча блокирует доступ света и препятствует появлению всходов.

Внесение извести

Мокрица предпочитает кислые почвы. Регулярное известкование грунта повышает его pH, делая его менее благоприятным для роста этого сорняка.

Применение гербицидов

Химические средства защиты растений, предназначенные для борьбы с однолетними злаковыми сорняками, эффективно уничтожают и мокрицу. Но следует применять их с осторожностью, чтобы не навредить культурным растениям.

Правильная агротехника

Грамотное сочетание глубокой перекопки, своевременного внесения удобрений и регулярного рыхления почвы затрудняет рост и размножение мокрицы.

Так что, если вас одолела мокрица, не спешите браться только за лопату. Воспользуйтесь этими действенными и менее трудоёмкими методами, и ваш огород надолго избавится от этого назойливого сорняка.