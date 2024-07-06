Не торопитесь прополоть после дождя: узнайте, как это может навредить вашему огороду

Дождь прошёл — пора за прополку? Почему этого делать не стоит

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Кажется, что после прошедшего дождя самое время заняться прополкой огорода — земля размягчилась, а сорняки легко вырываются с корнями. Однако опытные садоводы и огородники советуют воздержаться от этой работы непосредственно после дождливой погоды. Почему?

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Главная причина, по которой не рекомендуется полоть огород сразу после дождя, — это возможность серьёзно повредить структуру почвы. Когда земля влажная, она становится более рыхлой и податливой. При интенсивной прополке в таком состоянии вы невольно нарушаете её естественные слои и уплотняете поверхность.

Это может негативно сказаться на дальнейшем росте и развитии растений в огороде. Уплотненная почва хуже пропускает воду и воздух, что затрудняет дыхание и питание культур. Кроме того, после интенсивной прополки на влажной земле могут образовываться корки, которые тоже мешают доступу воздуха к корням.

Поэтому опытные овощеводы рекомендуют подождать 2-3 дня после дождливой погоды, прежде чем приступать к прополке. За это время земля немного подсохнет и вернется в оптимальное состояние, чтобы вы могли безопасно и эффективно удалять сорняки.

Важно также учитывать, что сразу после дождя сорняки тоже находятся в ослабленном состоянии. Они легко вырываются с корнями, но при этом теряют влагу и быстро высыхают. Поэтому ждать 2-3 дня до прополки — самый оптимальный вариант.

Так вы сможете максимально аккуратно позаботиться об огороде, не нарушив естественную структуру почвы. Немного терпения и правильный выбор времени для прополки — и ваш огород будет радовать богатым урожаем!