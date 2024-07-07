Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Борная кислота стимулирует рост и развитие помидоров

1:23 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.

Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, CC BY-SA 3.0

В одном литре горячей воды растворите половину чайной ложки борной кислоты. Тщательно перемешайте до полного растворения. Затем разведите полученный концентрат в девяти литрах воды.

Опрыскайте раствором листья, цветы и маленькие помидорки вечером, когда солнце уже не так активно. Это поможет избежать ожогов на растениях.

Дело в том, что борная кислота стимулирует рост и развитие растений, улучшает усвоение питательных веществ, повышает устойчивость к болезням и вредителям, способствует образованию завязей и плодов.

Не используйте слишком концентрированный раствор, чтобы не обжечь растения. Также не опрыскивайте помидоры в жаркую, солнечную погоду, чтобы избежать ожогов.

Соблюдайте меры предосторожности при работе с борной кислотой.

Помимо опрыскивания, не забывайте о регулярном поливе, прополке и рыхлении почвы. Подкармливайте свои растения удобрениями и обеспечьте им достаточное количество света и тепла для хорошего урожая.

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