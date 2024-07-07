Секрет обильного урожая помидоров прост: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им томаты

Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.
В одном литре горячей воды растворите половину чайной ложки борной кислоты. Тщательно перемешайте до полного растворения. Затем разведите полученный концентрат в девяти литрах воды.
Опрыскайте раствором листья, цветы и маленькие помидорки вечером, когда солнце уже не так активно. Это поможет избежать ожогов на растениях.
Дело в том, что борная кислота стимулирует рост и развитие растений, улучшает усвоение питательных веществ, повышает устойчивость к болезням и вредителям, способствует образованию завязей и плодов.
Не используйте слишком концентрированный раствор, чтобы не обжечь растения. Также не опрыскивайте помидоры в жаркую, солнечную погоду, чтобы избежать ожогов.
Соблюдайте меры предосторожности при работе с борной кислотой.
Помимо опрыскивания, не забывайте о регулярном поливе, прополке и рыхлении почвы. Подкармливайте свои растения удобрениями и обеспечьте им достаточное количество света и тепла для хорошего урожая.
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