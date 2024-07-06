Влюблённым в герань: простой способ заставить это растение обильно цвести с помощью булавки

Почему английская булавка помогает герани цвести ярче?

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Герань — одно из самых популярных комнатных растений. Её яркие цветы и нарядная листва радуют глаз многих цветоводов-любителей. Однако далеко не всегда эта неприхотливая культура балует нас обильным и продолжительным цветением. В чём секрет пышного цветения герани?

Фото: flickr.com by Alejandro Bayer Tamayo, CC BY-SA 2.0

Оказывается, добиться её буйного цветения можно при помощи… обычной английской булавки! Это простое и проверенное народное средство действительно способно творить чудеса с вашими цветами.

Вот как это работает:

1. Приобретите английскую или кухонную булавку. Чем больше размер, тем лучше.

2. Найдите на стебле растения наиболее пышные, густые и здоровые розетки листьев. Именно из них в первую очередь будут формироваться бутоны.

3. Осторожно введите английскую булавку в центр розетки, прокалывая ее насквозь. Булавка должна быть закреплена вертикально, а её острие — выходить наружу.

4. Повторите эту процедуру для каждой розетки листьев герани. Старайтесь не повредить при этом сами листья.

5. После "булавочного" вмешательства в течение 2-3 недель растение должно отреагировать активизацией цветообразования. Оно начнет усиленно формировать бутоны, которые постепенно распустятся в красивые цветки.

В чем же секрет эффективности английской булавки? Когда она прокалывает центр розетки, она механически повреждает точку роста, вынуждая растение интенсивнее развивать цветочные почки, чтобы компенсировать повреждение.

Таким нехитрым методом вы сможете заставить свою герань буйно цвести, радуя вас своей красотой на протяжении длительного времени. Это идеальный способ для тех, кто хочет получить максимально пышное и обильное цветение любимого комнатного растения.