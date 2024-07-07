Эффективное средство борьбы с муравьями: используем борную кислоту

Борная кислота может стать настоящим спасением в борьбе с муравьями

1:21 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Борная кислота может стать настоящим спасением в борьбе с муравьями. Для них это лакомство, поэтому они сразу же растаскивают её к себе в муравейник, принося к матке и молодому поколению. Она негативно влияет на репродуктивную функцию насекомых, и в результате весь муравейник исчезает.

Фото: lickr.com by Katja Schulz, CC BY 2.0

Рецепт приманки для муравьёв:

— борная кислота (10 г) или бура, ортоборная кислота, лимонная кислота;

— желтки варёных яиц (3 штуки);

— мёд (0,5 чайной ложки) или густое варенье.

Приготовление:

1. Разотрите желтки.

2. Добавьте борную кислоту (или буру, ортоборную кислоту, лимонную кислоту) и мёд, тщательно перемешайте.

3. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики или разложите их небольшими порциями.

4. Разложите приманку в местах скопления муравьёв.

Важно соблюдать следующие правила:

— приманка должна быть свежей;

— регулярно обновляйте приманку по мере её поедания муравьями;

— не используйте приманку вблизи источников пищи и воды.

Ранее Pravda.Ru писала, что высаживая олеандр, следует работать в перчатках: его сок очень ядовит.