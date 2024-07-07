Эффективное средство борьбы с муравьями: используем борную кислоту

Борная кислота может стать настоящим спасением в борьбе с муравьями. Для них это лакомство, поэтому они сразу же растаскивают её к себе в муравейник, принося к матке и молодому поколению. Она негативно влияет на репродуктивную функцию насекомых, и в результате весь муравейник исчезает.
Рецепт приманки для муравьёв:
— борная кислота (10 г) или бура, ортоборная кислота, лимонная кислота;
— желтки варёных яиц (3 штуки);
— мёд (0,5 чайной ложки) или густое варенье.
Приготовление:
1. Разотрите желтки.
2. Добавьте борную кислоту (или буру, ортоборную кислоту, лимонную кислоту) и мёд, тщательно перемешайте.
3. Сформируйте из полученной массы небольшие шарики или разложите их небольшими порциями.
4. Разложите приманку в местах скопления муравьёв.
Важно соблюдать следующие правила:
— приманка должна быть свежей;
— регулярно обновляйте приманку по мере её поедания муравьями;
— не используйте приманку вблизи источников пищи и воды.
Ранее Pravda.Ru писала, что высаживая олеандр, следует работать в перчатках: его сок очень ядовит.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.