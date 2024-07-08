Усы клубники: удалять или нет во время ягодного сезона? Ответ, который вас удивит

Как правильно обрезать усы клубники для качественного урожая

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство Плодовые

Ранняя летняя пора — время активного плодоношения клубники. Многие садоводы-любители сталкиваются с вопросом: можно ли в этот период обрезать усы у растений? Оказывается, этот простой, но важный агротехнический приём действительно крайне полезен для получения высокого урожая ягод.

Фото: commons.wikimedia.org by Opioła Jerzy, CC BY-SA 3.0

Зачем обрезать усы во время плодоношения?

Клубничные усы представляют собой побеги, отходящие от главного растения и укореняющиеся в почве. Они дают начало новым самостоятельным розеткам, которые в дальнейшем тоже будут плодоносить.

Однако, пока молодые розетки еще не окрепли, они активно "отнимают" питательные вещества у плодоносящих маточных растений. В результате ягоды могут получаться более мелкими, а общая урожайность снизится.

Вот почему обрезка усов именно во время цветения и плодоношения клубники так важна. Это позволяет перенаправить все силы растения на наливание и созревание ягод, а не на формирование молодых розеток.

Когда и как правильно проводить обрезку усов?

Лучшее время для удаления усов — первые 2-3 месяца после начала плодоношения. Обычно это период с мая по июль.

Процесс обрезки прост:

Осмотрите внимательно кусты клубники и найдите все появившиеся усы. Аккуратно, не повреждая основание куста, удалите их, оставив лишь 1-2 см от места отхождения. Собранные усы можно использовать для размножения клубники, высаживая их в отдельные емкости.

Не следует проводить обрезку слишком поздно, в августе-сентябре. В это время растения уже должны готовиться к зимовке и формировать новые корневища.

Кроме того, не рекомендуется полностью удалять все усы даже во время активного плодоношения. Оставляйте 1-2 побега для образования молодых кустиков на будущий год.

Регулярная, своевременная обрезка усов при плодоношении клубники — залог высокого, качественного урожая.