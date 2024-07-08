Усы клубники: удалять или нет во время ягодного сезона? Ответ, который вас удивит

Ранняя летняя пора — время активного плодоношения клубники. Многие садоводы-любители сталкиваются с вопросом: можно ли в этот период обрезать усы у растений? Оказывается, этот простой, но важный агротехнический приём действительно крайне полезен для получения высокого урожая ягод.
Клубничные усы представляют собой побеги, отходящие от главного растения и укореняющиеся в почве. Они дают начало новым самостоятельным розеткам, которые в дальнейшем тоже будут плодоносить.
Однако, пока молодые розетки еще не окрепли, они активно "отнимают" питательные вещества у плодоносящих маточных растений. В результате ягоды могут получаться более мелкими, а общая урожайность снизится.
Вот почему обрезка усов именно во время цветения и плодоношения клубники так важна. Это позволяет перенаправить все силы растения на наливание и созревание ягод, а не на формирование молодых розеток.
Лучшее время для удаления усов — первые 2-3 месяца после начала плодоношения. Обычно это период с мая по июль.
Процесс обрезки прост:
Не следует проводить обрезку слишком поздно, в августе-сентябре. В это время растения уже должны готовиться к зимовке и формировать новые корневища.
Кроме того, не рекомендуется полностью удалять все усы даже во время активного плодоношения. Оставляйте 1-2 побега для образования молодых кустиков на будущий год.
Регулярная, своевременная обрезка усов при плодоношении клубники — залог высокого, качественного урожая.
Для получения обильного урожая томатов, воспользуйтесь этим простым секретом: сделайте раствор борной кислоты и опрыскайте им кусты.