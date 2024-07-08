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Самая досадная ошибка, которая заставляет желтеть листья огурцов в теплице

Вот главная причина, почему желтеют листья огурцов в теплице

2:03
Садоводство » Овощи

Огурцы — одна из самых популярных овощных культур для выращивания в теплицах. Но даже опытные дачники нередко сталкиваются с проблемой пожелтения листьев, что негативно влияет на урожайность и качество плодов. В чём же может крыться причина и как с этим бороться?

Вот главная причина, почему желтеют листья огурцов в теплице
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, CC BY-SA 3.0

Самая частая ошибка — излишний полив

Чрезмерный полив является одной из самых распространённых причин пожелтения листьев огурцов в теплице. Избыток влаги приводит к кислородному голоданию корневой системы, что нарушает поступление питательных веществ в надземную часть растения.

В результате листья начинают желтеть, так как не получают достаточного количества необходимых элементов, особенно азота и магния. При этом может также наблюдаться замедление роста плетей и завязывания новых завязей.

Для профилактики и борьбы с этой проблемой необходимо тщательно следить за влажностью грунта в теплице. Старайтесь придерживаться рекомендуемого режима полива, не допуская ни его дефицита, ни переувлажнения.

Другие возможные причины пожелтения листьев

Помимо избытка влаги, существует ряд других факторов, которые могут приводить к данной проблеме:

  • недостаток питательных элементов в почве (азота, магния, железа);
  • резкие температурные перепады;
  • поражение растений болезнями (мучнистой росой, корневыми гнилями);
  • повреждение вредителями (тлей, паутинным клещом).

Во всех этих случаях важно оперативно диагностировать первопричину и принимать соответствующие меры. Может потребоваться внесение удобрений, профилактическое опрыскивание, изоляция очагов заражения и т. д.

Своевременная реакция и корректировка условий выращивания позволят вернуть огурцам здоровый внешний вид и сохранить высокую урожайность. Но самая распространенная причина — это все-таки излишний полив, поэтому будьте внимательны к влажности грунта!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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