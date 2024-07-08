Малине быть! Как обрезка после урожая продлит плодоношение вашего куста

Когда и как нужно обрезать малину после сбора ягод

2:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Обрезка малины после сбора урожая — распространённая практика среди садоводов-огородников. Многие дачники задаются вопросом, действительно ли это необходимо делать и с какой целью. Давайте разберёмся в этом вопросе подробнее.

Зачем обрезать малину после сбора ягод?

Главная задача обрезки — стимулирование роста новых побегов и повышение урожайности в следующем сезоне. Дело в том, что плодоносят на малине только однолетние побеги, поэтому по окончании сбора ягод эти отплодоносившие стебли необходимо удалять.

Если не проводить обрезку, такие старые побеги будут продолжать занимать место, но уже не приносить урожай. Более того, они могут стать источником различных заболеваний для всего куста. Поэтому их нужно вырезать под самый корень.

Своевременная обрезка также способствует улучшению вентиляции кустов, что положительно сказывается на плодоношении и качестве ягод в следующем году.

Когда нужно обрезать малину?

Оптимальным временем для обрезки малины считается период с августа по октябрь, после сбора всего урожая. Лучше всего проводить эту процедуру в сухую погоду, чтобы у растений было время подготовиться к зиме.

Важно не затягивать с обрезкой, так как усохшие стебли потом будет сложнее удалять. Кроме того, чем раньше вы это сделаете, тем больше у куста останется времени для восстановления и роста новых побегов до наступления холодов.

Как правильно обрезать малину?

Для обрезки малины понадобятся острые секаторы или ножницы. Отплодоносившие побеги необходимо срезать примерно на 5-10 см выше уровня земли, стараясь не повредить основания новых стеблей.

Важно удалять не только отмершие, но и больные, поврежденные или неплодоносящие стебли. Также вырезайте загущающие и пересекающиеся побеги, чтобы обеспечить хорошую циркуляцию воздуха.

Обрезанные стебли рекомендуется вынести за пределы участка, чтобы предотвратить распространение возможных заболеваний. После этой процедуры необходимо рыхление и мульчирование приствольных кругов.

Регулярная обрезка малины после сбора урожая — важный агротехнический приём, который положительно сказывается на урожайности. Эта несложная операция поможет вашим растениям подготовиться к зиме и порадовать вас обильным урожаем в следующем сезоне.