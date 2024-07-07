5 шагов к идеальной бегонии: как правильно посадить цветок и ухаживать за ним

Как правильно сажать и выращивать бегонию: советы экспертов

1:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Бегония — многолетнее цветковое растение, популярное как в помещении, так и в саду. Чтобы успешно выращивать бегонию, важно выбрать правильное место для посадки: она предпочитает яркое, но рассеянное освещение и защищенные от ветра участки с рыхлой, плодородной почвой.

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Подготовка клубней включает их извлечение из хранилища за 2-3 недели до посадки, осмотр на повреждения и обработку фунгицидами. Оптимальное время для посадки в средней полосе России — конец мая — начало июня. Посадка в открытый грунт требует проверки pH почвы, подготовки посадочных лунок и правильного размещения клубней. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Уход за бегонией включает регулярный, но умеренный полив, удобрение каждые 2-3 недели в течение вегетационного периода, удаление увядших частей и формирующую обрезку. Зимой растение нуждается в защите от морозов с помощью мульчирования, укрытия и окучивания. Эти меры помогут сохранить бегонию здоровой и красивой на протяжении всего года.