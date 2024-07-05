Как вернуть силы растениям после ливней: рекомендации специалиста

Простые способы восстановления плодородия от биолога-дачника

1:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Затянувшийся период дождливой погоды нанёс немало вреда приусадебным участкам. Обильные осадки не только способствовали развитию болезней растений, но и вымывали из почвы важные питательные вещества. Как восстановить плодородие земли и спасти урожай после проливных дождей, рассказала опытный дачник и биолог Валентина Погорельцева, сообщает megatyumen.ru.

Фото: Pravda by Эльвира Махмутова

По словам Валентины, одним из лучших средств для восстановления почвы является навоз. Его необходимо замочить на 2 недели в ёмкости, а затем развести 1 литр настоя в 10 литрах воды и полить все насаждения. Навозная подкормка богата азотом и другими полезными веществами, которые вымываются из грунта дождями.

Особого внимания после обильных осадков требуют цветочные культуры, такие как лилии и розы, находящиеся в стадии бутонизации. Для их восстановления Валентина рекомендует сделать биологическую подкормку - настой из 1 стакана древесной золы, разведённой в 10 литрах воды и настоянной не менее суток. Этим раствором нужно обильно полить цветы.

Если нет возможности использовать золу, её можно заменить минеральным удобрением "Суперфосфат", которое также поможет растениям восполнить потери после дождливого периода.

Соблюдая эти несложные рекомендации, дачники смогут быстро восстановить плодородие почвы и предотвратить негативные последствия обильных осадков для своего урожая.