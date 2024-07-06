Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детям Прилучного и Муцениеце предстоит выбирать, с кем из родителей жить
Водителям объяснили, как отключить АКБ в машине и сохранить настройки
Как избежать ошибок при домашнем окрашивании волос: советы колориста
Натали Портман нашла нового возлюбленного после развода
Западные банки сталкиваются с рисками из-за деятельности в России
Компания Intel завершает выпуск процессоров Core i9-12900KS
Запеканка из кабачков с брынзой и зеленью: сытно и вкусно даже без мяса
Стивен Кинг похвалил Джереми Реннера за возвращение в кино
Чтобы отучить кошку царапать мебель нужны феромоны и "наблюдательные пункты"
Что делать, если не цветут георгины: секретный способ помочь им на зависть соседям

Стало известно, как правильно выращивать георгины

2:58
Садоводство

Георгины являются настоящим украшением любого сада, способным покорить сердце даже самого взыскательного цветовода.

Стало известно, как правильно выращивать георгины
Фото: creativecommons.org by Bernard Spragg is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Однако иногда эти великолепные растения отказываются радовать хозяев пышным цветением, вызывая разочарование и беспокойство. Причин этого может быть множество: от неправильного ухода до скрытых болезней.

Опытные садоводы знают, что каждая проблема имеет своё решение, и готовы поделиться своими советами, чтобы помочь георгинам раскрыть свою истинную красоту.

Основные причины отсутствия цветения

Часто георгины не цветут из-за неподходящих условий выращивания. Одной из главных причин является недостаточное освещение. Эти цветы любят солнце и плохо развиваются в тени. Также важна правильная посадка: георгины предпочитают лёгкие, хорошо дренированные почвы с нейтральной кислотностью. Тяжёлые, глинистые грунты могут стать препятствием для нормального роста и цветения.

Правильный полив и подкормка

Режим полива играет ключевую роль в развитии георгинов. Избыток влаги может привести к загниванию корней, а недостаток — к задержке роста. Опытные цветоводы рекомендуют поливать растения умеренно, но регулярно, особенно в период формирования бутонов. Также важна сбалансированная подкормка, богатая фосфором и калием для обильного цветения.

Борьба с вредителями и болезнями

Иногда отсутствие цветения вызвано вредителями или болезнями. Тля, клещи и другие насекомые могут серьёзно ослабить растение. Регулярный осмотр и своевременная обработка инсектицидами помогут предотвратить эту проблему. Грибковые заболевания также представляют угрозу для георгинов. Профилактические меры, такие как удаление поражённых частей и обработка фунгицидами, помогут сохранить здоровье растений.

Правильная обрезка и формирование куста

Многие садоводы недооценивают важность правильной обрезки георгинов. Своевременное удаление лишних побегов и прищипывание верхушек стимулирует образование боковых веток, что увеличивает количество бутонов. Формирование куста позволяет растению направить все силы на цветение, а не на рост зелёной массы.

Выбор сорта и качество посадочного материала

Иногда проблема кроется в самом посадочном материале. Некачественные или неправильно хранившиеся клубни могут не дать желаемого результата. Важно выбирать здоровые, крепкие клубни от проверенных производителей. Также следует учитывать, что некоторые сорта георгинов склонны к позднему цветению. В этом случае нужно набраться терпения и дождаться нужного момента.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Последние материалы
Как правильно подобрать обувь для комфортной и здоровой ходьбы
Как набрать вес без вреда для здоровья: рекомендации эксперта
Стало известно новое место жительства Аллы Пугачёвой
Александр Збруев, сын врага народа, признался, что Россия часто предавала его
Впервые за 20 лет панды из Китая прибыли в зоопарк Сан-Диего
Актёр Дэнни Трехо чуть не подрался на параде в США
Стало известно, как правильно выращивать георгины
The Innovation: Найдено растение, способное выживать на Марсе
Быстрый постный борщ: понравится тем, кто заботится о фигуре
ВЦИОМ: видеоигры не пользуются популярностью у большей части населения России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников