Почему садоводы используют кофейную гущу: результаты вас удивят

Многие садоводы используют кофейную гущу при выращивании растений.
Кофейная гуща помогает снизить pH почвы. Многим растениям в вашем саду это обязательно понравится.
Для этого нужно смешать стакан кофейной гущи с 4 литрами воды и полить этим раствором растения в саду. Такой способ использования остатков кофе помогает равномерно распределить удобрение. Кроме того, полив помогает доставить питательные вещества к корням.
Полейте растения кофейным раствором под корни. Не выливайте его на листву или другие части растений.
Также можно посыпать кофейной гущей вокруг стеблей растений, возле прикорневой зоны. Сверху используйте мульчу и обильно полейте растения. Вы также можете обогатить свой компост с помощью кофейной гущи.
Это удобрение из кофейной гущи хорошо подходит для кустовых растений, таких как розы, томаты, багульник, азалии, папоротники и примулы.
Кроме того, кофейную гущу можно использовать в качестве удобрения для таких ягод, как черника, брусника и клюква.
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