Почему садоводы используют кофейную гущу: результаты вас удивят

Как удобрить растения кофейной гущей

1:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Многие садоводы используют кофейную гущу при выращивании растений.

Фото: commons.wikimedia.org by Манджини is licensed under Share Alike 4.0

Как правильно использовать кофейную гущу в садоводстве

Кофейная гуща помогает снизить pH почвы. Многим растениям в вашем саду это обязательно понравится.

Для этого нужно смешать стакан кофейной гущи с 4 литрами воды и полить этим раствором растения в саду. Такой способ использования остатков кофе помогает равномерно распределить удобрение. Кроме того, полив помогает доставить питательные вещества к корням.

Полейте растения кофейным раствором под корни. Не выливайте его на листву или другие части растений.



Также можно посыпать кофейной гущей вокруг стеблей растений, возле прикорневой зоны. Сверху используйте мульчу и обильно полейте растения. Вы также можете обогатить свой компост с помощью кофейной гущи.

Это удобрение из кофейной гущи хорошо подходит для кустовых растений, таких как розы, томаты, багульник, азалии, папоротники и примулы.

Кроме того, кофейную гущу можно использовать в качестве удобрения для таких ягод, как черника, брусника и клюква.