Советы по летнему садоводству: важная информация для вас

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Советы, как ухаживать за растениями в саду летом

1:06
Садоводство » Советы

Жаркое лето тяжело и опасно для растений в саду, поэтому важно правильно за ними ухаживать.

Советы, как ухаживать за растениями в саду летом
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, CC BY-SA 4.0

Правила садоводства летом

Для полива растений в саду летом лучше всего использовать капельный полив. Поливайте сад рано утром и поздно вечером, когда солнце не такое яркое.

Днём при высокой температуре воздуха влага быстро испаряется из почвы и не успевает дойти до корней. Для защиты растений от палящего солнца можно использовать специальные затеняющие ткани или уличный зонт. Он также может обеспечить отличную защиту во время сильного дождя и града.

Проверяйте состояние всех растений в саду не реже одного раза в неделю. Воткните палец на несколько сантиметров в почву, чтобы проверить уровень влажности. Увеличивайте количество полива, если почва сухая, а растения вялые.

Если листья растений увядшие, но почва влажная, не поливайте их, сделайте перерыв.

Для высаживания новых растений в саду выбирайте конец лета или начало осени.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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