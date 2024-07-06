Советы по летнему садоводству: важная информация для вас

Жаркое лето тяжело и опасно для растений в саду, поэтому важно правильно за ними ухаживать.
Для полива растений в саду летом лучше всего использовать капельный полив. Поливайте сад рано утром и поздно вечером, когда солнце не такое яркое.
Днём при высокой температуре воздуха влага быстро испаряется из почвы и не успевает дойти до корней. Для защиты растений от палящего солнца можно использовать специальные затеняющие ткани или уличный зонт. Он также может обеспечить отличную защиту во время сильного дождя и града.
Проверяйте состояние всех растений в саду не реже одного раза в неделю. Воткните палец на несколько сантиметров в почву, чтобы проверить уровень влажности. Увеличивайте количество полива, если почва сухая, а растения вялые.
Если листья растений увядшие, но почва влажная, не поливайте их, сделайте перерыв.
Для высаживания новых растений в саду выбирайте конец лета или начало осени.
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