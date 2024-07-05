Известь и золу в саду нужно использовать очень аккуратно: есть опасность защелачивания — агроном Яна Дроздова

Агроном Яна Дроздова о почве в саду: "Чуть-чуть подкисленная всегда лучше"

1:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Агроном Яна Дроздова в интервью Pravda.Ru рассказала, какая почва должна быть в саду.

"Все знают, что чуть-чуть подкисленная почва всегда лучше, чем щелочная: pH 5,5-6 намного лучше, чем pH 7-8. Почему на юге растения поражаются бактериозом? Потому что там щелочная почва — очень хорошая среда для бактериозов. Начинаем раскислять, используя известь, золу. Эти вещества имеют отсроченное действие, эффект появится только на следующий год. Досыпаем — а почва становится щелочной. Тут нужно быть очень аккуратными и смотреть по результату. Поэтому некоторые рекомендуют использовать мел или доломитовую муку", — отмечает Яна Дроздова.

Главное — не переборщить ни с кислотой, ни с защелачиванием, держаться золотой середины.

"В целом для поддержания системы нужна определённая кислотность. Смотрим на культуру, смотрим, какой pH ей нужен, и создаём определённые условия. Важно отслеживать баланс, это тоже входит в экологический метод выращивания растений. Культура растёт, накапливает определённый фон, болезни, связанные с почвой, вредителей.

Допустим, я выращиваю чеснок на грядке. Потом я собираюсь выращивать клубнику. Этого ни в коем случае делать нельзя — у них одинаковые почвы, болезни, патогены. Их нежелательно ставить в ротацию.

Некоторые, правда, специально сажают растения таким образом, чтобы отвадить вредителей, например, тлю. Но таким образом мы взрастим целую популяцию вредителей. Этого тоже ни в коем случае желательно не делать", — рассказала агроном.