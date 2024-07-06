Как получить хороший урожай жимолости: 5 важных моментов в уходе за кустарником

Для получения сладкой жимолости нужно солнечное место

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вас разочаровал урожай жимолости в этом году, самое время задуматься, как повысить его в следующем сезоне. Чтобы вдоволь насладиться полезными кисло-сладкими ягодками жимолости, необходимо учесть несколько важных моментов.

Фото: Max071086 by commons.wikimedia.org, CC BY-SA 4.0

1. Жимолость является самобесплодной культурой, поэтому для получения урожая необходимо высадить рядом несколько кустов разных сортов, но с одинаковым периодом цветения. Это позволит обеспечить опыление и образование плодов.

2. Растение предпочитает хорошо прогреваемую, влажную и плодородную почву. Однако оно не переносит места с близким залеганием грунтовых вод. Поэтому перед посадкой жимолости необходимо выбрать подходящее место.

3. Жимолость лучше всего растёт и плодоносит на солнечных участках. На солнце она цветёт обильнее и даёт более сладкие ягоды. Однако растение может хорошо расти и в тени, хотя урожайность в этом случае будет ниже, а ягоды могут быть мельче.

4. Мульчирование играет важную роль в уходе за жимолостью. Мульча помогает сохранить влагу в почве, предотвращает её перегрев и высыхание, а также сдерживает рост сорняков. В качестве мульчи можно использовать перегной или подсушенную траву после стрижки газона.

5. Формирующая обрезка является неотъемлемой частью ухода за жимолостью. Она стимулирует рост новых побегов, улучшает освещение куста и способствует получению обильного урожая ягод.

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