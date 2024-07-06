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Почему на даче стоит посадить лаванду: 3 причины, на которые нужно обратить внимание

Почему стоит посадить лаванду на загородном участке: мнение эксперта

1:25
Садоводство

Вы сомневаетесь, стоит ли посадить лаванду на своем загородном участке? Однозначно стоит! Это растение принесёт множество преимуществ.

Почему стоит посадить лаванду на загородном участке: мнение эксперта
Фото: flickr.com by Chi King, CC BY 2.0
  • Во-первых, лаванда сделает ваш участок приятным местом для отдыха.
  • Во-вторых, она защитит многие садовые культуры.

О преимуществах выращивания лаванды рассказала эксперт сетевого издания "БелНовости", учёный-агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных.

Лаванда улучшает внешний вид участка

Самый очевидный плюс лаванды — её красота. Это растение станет настоящим украшением вашего загородного участка.

Радует приятным ароматом

Кроме того, лаванда имеет приятный запах. Её аромат сделает пребывание на даче очень приятным. Также стоит отметить, что лавандовый запах полезен для человека, так как способствует расслаблению и успокоению.

Привлекает опылителей и отпугивает вредителей

Лаванда приносит пользу и другим растениям на даче. Её аромат привлекает опылителей, таких как пчёлы, что способствует хорошему урожаю.

В то же время, лаванда отпугивает вредителей, защищая огородные культуры от насекомых. К тому же, лавандовый запах не нравится кошкам, поэтому они будут избегать грядок с этим растением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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