Никогда не догадывались: этот простой трюк улучшит урожай свёклы

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Чем подкормить свёклу в июле: вырастет сочная и сладкая

1:14
Садоводство

С наступлением второго месяца лета дачникам пора задуматься о внесении подкормок для культур, составляющих так называемый борщевой набор.

Чем подкормить свёклу в июле: вырастет сочная и сладкая
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Свёкла занимает центральное место в этом наборе. Чтобы корнеплоды были сладкими и сочными, а борщ получался насыщенным, необходимо уделить внимание подкормкам.

Как подкормить свёклу в июле

Свёкла, как и все корнеплоды, предпочитает легкую и рыхлую почву. Лучше всего, если грядка будет хорошо удобрена органическими веществами. Добросовестные огородники начинают готовить почву под свёклу еще с осени, внося перегной.

Летние подкормки для свёклы

В летний период огородникам поможет простое народное средство. Чтобы свёкла выросла сладкой, почву нужно удобрить солью.

Способ применения

Для подкормки свёклы используется раствор поваренной соли. Для его приготовления требуется 1 чайная ложка соли на ведро воды.

Кроме того, в это время можно внести подкормку в виде настоя коровяка. Не будет лишней и древесная зола (3 стакана на 1 кв. м).

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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