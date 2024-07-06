Никогда не догадывались: этот простой трюк улучшит урожай свёклы

С наступлением второго месяца лета дачникам пора задуматься о внесении подкормок для культур, составляющих так называемый борщевой набор.
Свёкла занимает центральное место в этом наборе. Чтобы корнеплоды были сладкими и сочными, а борщ получался насыщенным, необходимо уделить внимание подкормкам.
Как подкормить свёклу в июле
Свёкла, как и все корнеплоды, предпочитает легкую и рыхлую почву. Лучше всего, если грядка будет хорошо удобрена органическими веществами. Добросовестные огородники начинают готовить почву под свёклу еще с осени, внося перегной.
Летние подкормки для свёклы
В летний период огородникам поможет простое народное средство. Чтобы свёкла выросла сладкой, почву нужно удобрить солью.
Способ применения
Для подкормки свёклы используется раствор поваренной соли. Для его приготовления требуется 1 чайная ложка соли на ведро воды.
Кроме того, в это время можно внести подкормку в виде настоя коровяка. Не будет лишней и древесная зола (3 стакана на 1 кв. м).
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