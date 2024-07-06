Никогда не догадывались: этот простой трюк улучшит урожай свёклы

Чем подкормить свёклу в июле: вырастет сочная и сладкая

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С наступлением второго месяца лета дачникам пора задуматься о внесении подкормок для культур, составляющих так называемый борщевой набор.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center, PDM

Свёкла занимает центральное место в этом наборе. Чтобы корнеплоды были сладкими и сочными, а борщ получался насыщенным, необходимо уделить внимание подкормкам.

Как подкормить свёклу в июле

Свёкла, как и все корнеплоды, предпочитает легкую и рыхлую почву. Лучше всего, если грядка будет хорошо удобрена органическими веществами. Добросовестные огородники начинают готовить почву под свёклу еще с осени, внося перегной.

Летние подкормки для свёклы

В летний период огородникам поможет простое народное средство. Чтобы свёкла выросла сладкой, почву нужно удобрить солью.

Способ применения

Для подкормки свёклы используется раствор поваренной соли. Для его приготовления требуется 1 чайная ложка соли на ведро воды.

Кроме того, в это время можно внести подкормку в виде настоя коровяка. Не будет лишней и древесная зола (3 стакана на 1 кв. м).