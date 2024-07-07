Как спасти баклажаны от гибели в период летних температурных максимумов?

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Баклажаны страдают от жары? Узнайте, как правильно их поливать

2:11
Садоводство » Овощи

Жаркая погода для баклажанов — серьёзное испытание. В условиях высоких температур и недостатка влаги эти овощи могут сильно страдать, особенно молодые растения. Чтобы ваши баклажаны радовали обильным урожаем, важно правильно организовать их полив в жаркие летние дни.

Баклажаны страдают от жары? Узнайте, как правильно их поливать
Фото: hear.org by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Почему баклажанам важен регулярный полив?

Баклажаны относятся к теплолюбивым культурам, но при этом достаточно требовательны к уровню влажности в почве. Они плохо переносят как избыток, так и недостаток влаги.

Недостаточный полив в жаркую погоду может привести к следующим проблемам:

  • побурение и отмирание листьев;
  • угнетение роста и развития растений;
  • снижение завязываемости и роста плодов;
  • возрастание риска болезней;
  • преждевременное старение и усыхание всего куста.

В то же время переувлажнение почвы также вредно для баклажанов и может спровоцировать загнивание корней и удушье растений.

Как правильно организовать полив баклажанов в жару?

Главное правило — поливать баклажаны регулярно и в достаточном количестве. В жару этим растениям требуется больше влаги, чем в другие периоды.

Старайтесь поливать раз в 2-3 дня, выливая под каждый куст по 5-7 литров воды. Проливайте почву на глубину 15-20 см, чтобы влага достигла корневой системы.

Оптимальное время для полива — рано утром или вечером, когда солнце не такое жаркое. Так вода будет максимально усваиваться растениями, не испаряясь.

Также важно мульчировать приствольные круги баклажанов — это поможет сохранить влагу в почве. В качестве мульчи можно использовать сухую траву, солому, древесную щепу.

Следите за состоянием листьев и плодов баклажанов. Если они увядают или теряют упругость — значит, пора срочно поливать.

Соблюдая эти несложные правила, вы обеспечите оптимальный водный режим для баклажанов в жаркие летние дни и получите богатый урожай этих вкусных и полезных овощей.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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