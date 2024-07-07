Как спасти баклажаны от гибели в период летних температурных максимумов?

Жаркая погода для баклажанов — серьёзное испытание. В условиях высоких температур и недостатка влаги эти овощи могут сильно страдать, особенно молодые растения. Чтобы ваши баклажаны радовали обильным урожаем, важно правильно организовать их полив в жаркие летние дни.
Баклажаны относятся к теплолюбивым культурам, но при этом достаточно требовательны к уровню влажности в почве. Они плохо переносят как избыток, так и недостаток влаги.
Недостаточный полив в жаркую погоду может привести к следующим проблемам:
В то же время переувлажнение почвы также вредно для баклажанов и может спровоцировать загнивание корней и удушье растений.
Главное правило — поливать баклажаны регулярно и в достаточном количестве. В жару этим растениям требуется больше влаги, чем в другие периоды.
Старайтесь поливать раз в 2-3 дня, выливая под каждый куст по 5-7 литров воды. Проливайте почву на глубину 15-20 см, чтобы влага достигла корневой системы.
Оптимальное время для полива — рано утром или вечером, когда солнце не такое жаркое. Так вода будет максимально усваиваться растениями, не испаряясь.
Также важно мульчировать приствольные круги баклажанов — это поможет сохранить влагу в почве. В качестве мульчи можно использовать сухую траву, солому, древесную щепу.
Следите за состоянием листьев и плодов баклажанов. Если они увядают или теряют упругость — значит, пора срочно поливать.
Соблюдая эти несложные правила, вы обеспечите оптимальный водный режим для баклажанов в жаркие летние дни и получите богатый урожай этих вкусных и полезных овощей.
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