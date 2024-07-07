Отличный урожай клубники в следующем году гарантирован, если сделать одно важное дело

Долгожданный сбор урожая клубники закончен, и ягодные кустики могут, наконец, немного отдохнуть. Но это не значит, что о них можно забыть до следующего сезона. Чтобы ваши растения были здоровыми, а урожай в следующем году не разочаровал, важно не забыть о подкормке клубники после уборки плодов.
После периода активного плодоношения растения истощаются и нуждаются в восполнении запаса питательных веществ. Клубника особенно требовательна к наличию элементов, необходимых для роста и формирования полноценных ягод. Подкормка способствует:
Если вовремя не подкормить клубнику, куст может ослабеть, плодоношение будет скудным, а ягоды — мелкими.
Идеальное время для подкормки клубники — сразу после завершения сбора урожая, в середине или конце июля. В этот период активного восстановления растение максимально нуждаются в питательных веществах.
В качестве удобрения можно применять как минеральные комплексы, так и органические. Хорошо зарекомендовали себя комплексные минеральные удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия. Они стимулируют закладку цветочных почек и укрепление корневой системы.
Кроме минералов, клубника нуждается в органике. Отличным выбором станут перегной, компост или куриный помёт. Они восполнят запас гумуса в почве и поспособствуют общему укреплению растений.
Не забывайте также о своевременных поливах — клубнике важно поддерживать оптимальный уровень влаги в почве в период восстановления.
Не пренебрегая этой простой, но важной процедурой, вы гарантированно получите обильный и вкусный урожай клубники в следующем сезоне. Так что не забудьте подкормить ваши кустики сразу после сбора ягод!
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