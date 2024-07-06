Убираем муравьёв и тлей с дачи без химии: дешёвый и простой способ, понятный каждому

Это волшебный рецепт избавления от муравьёв и тли

2:22 Your browser does not support the audio element. Садоводство Вредители и болезни

Летний сезон — время активной жизни многих вредителей, среди которых особенно досаждают муравьи и тли. Они поселяются на наших растениях, портят урожай и создают массу хлопот. К счастью, есть недорогой и простой способ раз и навсегда избавиться от этих насекомых.

Фото: inaturalist.org by Jake Nitta, CC BY 4.0

Почему муравьи и тли так опасны для дачных растений?

Муравьи и тли — главные вредители на дачных участках. Они наносят огромный урон растениям:

Муравьи. Эти насекомые строят свои гнёзда прямо под корнями растений, повреждая их. Кроме того, они охраняют тлей, которые питаются соками растений, ослабляя их.

Тли. Эти маленькие вредители высасывают из листьев и стеблей полезные соки, вызывая деформацию, пожелтение и гибель растений. Тли также выделяют липкую сладкую жидкость, на которой начинает расти вредоносная сажистая плесень.

Избавиться от муравьёв и тлей с помощью дорогих химических средств очень сложно. Да и не всегда безопасно. К счастью, есть более простое и недорогое решение.

Как дёшево и эффективно избавиться от муравьёв и тлей?

Для борьбы с вредителями можно использовать обычную поваренную соль. Этот простой и доступный способ не только эффективен, но и совершенно безопасен для человека и растений.

Как применять соль от муравьёв и тлей:

1. Приготовьте соляной раствор. Для этого растворите 1 ст. ложку соли в 1 литре воды.

2. Опрыскайте раствором муравьиные тропинки и заливайте им гнезда муравьев. Соль разрушает их экзоскелет, что приводит к гибели насекомых.

3. Для борьбы с тлями обработайте поражённые участки растений — листья, стебли, бутоны. Соляной раствор быстро обезвоживает тлей и уничтожает их.

4. Повторяйте обработку каждые 7-10 дней до полного избавления от вредителей.

Такой простой и экономичный способ борьбы с муравьями и тлями доступен каждому дачнику. При этом он абсолютно безвреден для растений и окружающей среды. Попробуйте — и забудьте о проблеме вредителей на своём участке!