Убираем муравьёв и тлей с дачи без химии: дешёвый и простой способ, понятный каждому

Летний сезон — время активной жизни многих вредителей, среди которых особенно досаждают муравьи и тли. Они поселяются на наших растениях, портят урожай и создают массу хлопот. К счастью, есть недорогой и простой способ раз и навсегда избавиться от этих насекомых.
Муравьи и тли — главные вредители на дачных участках. Они наносят огромный урон растениям:
Муравьи. Эти насекомые строят свои гнёзда прямо под корнями растений, повреждая их. Кроме того, они охраняют тлей, которые питаются соками растений, ослабляя их.
Тли. Эти маленькие вредители высасывают из листьев и стеблей полезные соки, вызывая деформацию, пожелтение и гибель растений. Тли также выделяют липкую сладкую жидкость, на которой начинает расти вредоносная сажистая плесень.
Избавиться от муравьёв и тлей с помощью дорогих химических средств очень сложно. Да и не всегда безопасно. К счастью, есть более простое и недорогое решение.
Для борьбы с вредителями можно использовать обычную поваренную соль. Этот простой и доступный способ не только эффективен, но и совершенно безопасен для человека и растений.
1. Приготовьте соляной раствор. Для этого растворите 1 ст. ложку соли в 1 литре воды.
2. Опрыскайте раствором муравьиные тропинки и заливайте им гнезда муравьев. Соль разрушает их экзоскелет, что приводит к гибели насекомых.
3. Для борьбы с тлями обработайте поражённые участки растений — листья, стебли, бутоны. Соляной раствор быстро обезвоживает тлей и уничтожает их.
4. Повторяйте обработку каждые 7-10 дней до полного избавления от вредителей.
Такой простой и экономичный способ борьбы с муравьями и тлями доступен каждому дачнику. При этом он абсолютно безвреден для растений и окружающей среды. Попробуйте — и забудьте о проблеме вредителей на своём участке!
Артистка проживает с семьёй в Израиле.