Не упустите важный этап! Подкормка свёклы в июле — как добиться отличного урожая

Сладкая свёкла на вашем столе: вот чем нужно подкормить в июле

2:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

Свёкла — одно из самых полезных и вкусных овощных растений. Однако для получения по-настоящему сочной, сладкой и крупной свёклы, её необходимо правильно подкармливать в период активного роста. Особенно важна подкормка в июле, когда закладываются основные корнеплоды.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Какие элементы необходимы свёкле в июле?

В июле свёкла находится в фазе интенсивного роста корнеплодов. В это время ей требуется особенно большое количество следующих питательных элементов:

азот — для активного роста зелёной массы и корней;

фосфор — для образования и наращивания корнеплодов;

калий — для улучшения вкусовых качеств и усиления иммунитета.

Кроме этого, свёкле в июле также необходимы кальций, магний, сера и микроэлементы — бор, марганец, медь, цинк. Достаточное количество этих веществ позволит свёкле нарастить сочные, крупные и сладкие корнеплоды.

Как правильно подкормить свёклу в июле?

Чтобы получить богатый урожай сочной и вкусной свёклы, рекомендуется провести две подкормки в июле:

1. Первая подкормка — в начале июля. Лучше всего использовать органические удобрения, например, настой коровяка или куриного помёта, разведённые водой в пропорции 1:10. Такая подкормка насытит почву азотом, стимулирующим рост ботвы.

2. Вторая подкормка — в середине-конце июля. На этот раз лучше применить минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Идеально подойдет комплексное удобрение для свёклы или специальная калийно-фосфорная смесь. Она обеспечит мощное развитие корнеплодов.

Кроме этого, для подкормки можно использовать и народные средства — отвар яичной скорлупы, золу или раствор мела. Всё это обогатит почву необходимыми микро- и макроэлементами.