Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительные факты о сериале Fallout: камео, пасхалки и ретро-технологии
"За рулём" рассказал, что может стать причиной пожара в автомобиле
Владимир Путин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года
Фестиваль "Лето в Москве" популяризирует падл-теннис
Легкий и полезный десерт из бананов, йогурта и какао за несколько минут
Археологи обнаружили древнеримскую пивоварню и виллу в центральной Италии
Это волшебный рецепт избавления от муравьёв и тли
Летние лайфхаки от Оганесян: как поддержать идеальную форму до конца лета
Алла Пугачева и Максим Галкин* пытаются запутать публику в социальных сетях
Не упустите важный этап! Подкормка свёклы в июле — как добиться отличного урожая

Сладкая свёкла на вашем столе: вот чем нужно подкормить в июле

2:02
Садоводство » Овощи

Свёкла — одно из самых полезных и вкусных овощных растений. Однако для получения по-настоящему сочной, сладкой и крупной свёклы, её необходимо правильно подкармливать в период активного роста. Особенно важна подкормка в июле, когда закладываются основные корнеплоды.

Сладкая свёкла на вашем столе: вот чем нужно подкормить в июле
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Какие элементы необходимы свёкле в июле?

В июле свёкла находится в фазе интенсивного роста корнеплодов. В это время ей требуется особенно большое количество следующих питательных элементов:

  • азот — для активного роста зелёной массы и корней;
  • фосфор — для образования и наращивания корнеплодов;
  • калий — для улучшения вкусовых качеств и усиления иммунитета.

Кроме этого, свёкле в июле также необходимы кальций, магний, сера и микроэлементы — бор, марганец, медь, цинк. Достаточное количество этих веществ позволит свёкле нарастить сочные, крупные и сладкие корнеплоды.

Как правильно подкормить свёклу в июле?

Чтобы получить богатый урожай сочной и вкусной свёклы, рекомендуется провести две подкормки в июле:

1. Первая подкормка — в начале июля. Лучше всего использовать органические удобрения, например, настой коровяка или куриного помёта, разведённые водой в пропорции 1:10. Такая подкормка насытит почву азотом, стимулирующим рост ботвы.

2. Вторая подкормка — в середине-конце июля. На этот раз лучше применить минеральные удобрения, богатые фосфором и калием. Идеально подойдет комплексное удобрение для свёклы или специальная калийно-фосфорная смесь. Она обеспечит мощное развитие корнеплодов.

Кроме этого, для подкормки можно использовать и народные средства — отвар яичной скорлупы, золу или раствор мела. Всё это обогатит почву необходимыми микро- и макроэлементами.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Удивительные факты о сериале Fallout: камео, пасхалки и ретро-технологии
"За рулём" рассказал, что может стать причиной пожара в автомобиле
Владимир Путин продлил программу семейной ипотеки до 2030 года
Фестиваль "Лето в Москве" популяризирует падл-теннис
Легкий и полезный десерт из бананов, йогурта и какао за несколько минут
Археологи обнаружили древнеримскую пивоварню и виллу в центральной Италии
Это волшебный рецепт избавления от муравьёв и тли
Летние лайфхаки от Оганесян: как поддержать идеальную форму до конца лета
Алла Пугачева и Максим Галкин* пытаются запутать публику в социальных сетях
Почему в Турции так много кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников