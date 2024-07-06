Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водителям назвали признаки скорой поломки кондиционера в машине
Учителям добавят проблем: рособрнадзор придумал новые требования по эффективности
Друг Отара Кушанашвили рассказал о самочувствии артиста
Кардиолог Васильев: боль за грудиной — первый тревожный сигнал инфаркта
Российские борцы отказались участвовать в олимпиаде в Париже
Летний уход для лица: эффективные маски до начала осени
Дрожжевые булочки для хлебной корзины: простой рецепт без молока и яиц
Моника Беллуччи рассказала о впечатлениях от Большого театра в Москве
Лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет
Не повторяйте ошибки большинства: узнайте, как правильно употреблять чеснок

Эти 4 правила изменят ваше отношение к чесноку

2:50
Садоводство » Советы

Большинство людей неправильно ест чеснок. Несмотря на широкую популярность этого продукта, многие допускают в его употреблении ошибки, которые лишают их большинства полезных свойств чеснока. Давайте разберёмся, как правильно есть чеснок, чтобы извлечь максимум пользы.

Эти 4 правила изменят ваше отношение к чесноку
Фото: flickr.com by INRA DIST, CC BY 2.0

Зачем нужно правильно есть чеснок?

Чеснок — настоящая кладезь ценных веществ. В его составе содержится множество витаминов, минералов, аминокислот, ферментов и других полезных компонентов. Благодаря им чеснок обладает мощными антибактериальными, антиоксидантными, противовоспалительными и иммуностимулирующими свойствами.

Однако, чтобы извлечь максимум пользы из чеснока, важно знать, как правильно его употреблять. Многие люди совершают распространённые ошибки, которые сводят на нет большую часть его полезных эффектов.

Распространённые ошибки в употреблении чеснока

1. Измельчение чеснока сразу перед употреблением. Это разрушает его ключевой компонент — аллицин, который отвечает за большинство полезных свойств чеснока. Чтобы аллицин успел образоваться, чеснок нужно измельчать или давить минимум за 10-15 минут до приема.

2. Употребление чеснока слишком горячим. Высокая температура также разрушает аллицин. Чеснок лучше добавлять в пищу в самом конце приготовления или вообще употреблять сырым.

3. Недостаточное пережевывание. Чем дольше чеснок находится во рту, тем полнее раскрывается его аромат и вкус, а также высвобождаются полезные вещества.

4. Сочетание чеснока с продуктами, снижающими его усвояемость. Например, чеснок плохо сочетается с молочными продуктами. Также не стоит сразу запивать его водой.

Как правильно есть чеснок?

Чтобы максимально использовать полезные свойства чеснока, рекомендуется придерживаться нескольких простых правил:

1. Измельчайте чеснок минимум за 10-15 минут до употребления, чтобы высвободился аллицин.

2. Добавляйте чеснок в пищу в самом конце приготовления или ешьте сырым.

3. Тщательно пережёвывайте чеснок, чтобы раскрыть все его ароматы и вкусы.

4. Не запивайте чеснок сразу водой, дайте ему время подействовать.

5. Избегайте сочетания чеснока с молочными продуктами.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете в полной мере ощутить всю силу и пользу этого поистине уникального продукта. Попробуйте добавлять чеснок в свой рацион правильно и наслаждайтесь его преимуществами!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
"Мы": социальный скоринг граждан разделит россиян на ранги и статусы Олег Володин Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Российские борцы отказались участвовать в олимпиаде в Париже
Летний уход для лица: эффективные маски до начала осени
Дрожжевые булочки для хлебной корзины: простой рецепт без молока и яиц
Моника Беллуччи рассказала о впечатлениях от Большого театра в Москве
Лучшие упражнения для поддержания формы после 50 лет
Как создать функциональное пространство на участке 6 соток
Большинство россиян предпочитают отдыхать в России
Японское правительство завершило переход от дискет к современным технологиям
Расшифрован древний язык с найденной в Турции таблички
Транспортный коллапс в Шереметьево: "Аэрофлот" отвергает все обвинения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников