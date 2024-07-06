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Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней

Простой способ добиться обильного плодоношения огурцов

Садоводство » Овощи

Хотите вырастить богатый урожай огурцов, которые будут радовать вас всё лето? Тогда вам поможет несложная, но эффективная система подкормки, которую нужно применять раз в 10 дней.

Простой способ добиться обильного плодоношения огурцов
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова

Залог обильного и продолжительного плодоношения огурцов — регулярное внесение питательных веществ. Для этого подойдет специальная подкормка, которую можно приготовить самостоятельно из подручных компонентов.

Чем подкармливать огурцы?

Оптимальной для огурцов будет следующая питательная смесь:

  • 1 ст. ложка комплексного минерального удобрения (например, "Растворин" или "Кемира");
  • 1 ст. ложка суперфосфата;
  • 1 ст. ложка сульфата калия;
  • 5-10 капель йода;
  • 10 л воды.

Тщательно перемешайте все компоненты в воде до полного растворения солей. Полученным раствором подливайте растения под корень раз в 10 дней.

Почему именно такая норма подкормки?

Огурцы — культура, которая очень активно растет и плодоносит. Они постоянно нуждаются в дополнительном питании, чтобы поддерживать высокую продуктивность. Внесение подкормки раз в 10 дней позволяет равномерно обеспечивать растения всеми необходимыми элементами в нужном количестве.

Комплекс минеральных веществ, представленный в составе раствора, благотворно влияет на развитие огурцов:

  • Азот стимулирует рост зелёной массы и формирование бутонов.
  • Фосфор ускоряет созревание плодов и повышает их качество.
  • Калий укрепляет иммунитет растений, делает их более устойчивыми к стрессам и болезням.
  • Йод улучшает завязываемость и вкусовые качества огурцов.

Регулярная подкормка по такой схеме обеспечивает огурцы всем необходимым в оптимальных пропорциях, что позволяет растениям обильно и стабильно плодоносить на протяжении всего вегетационного периода.

Не забудьте также своевременно рыхлить почву в междурядьях, поливать по мере необходимости и защищать растения от вредителей. Эти меры в комплексе с правильной подкормкой гарантируют вам отличный урожай огурцов.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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