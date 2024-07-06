Хотите огурцы круглое лето? Подкармливайте растения по этому рецепту раз в 10 дней

Хотите вырастить богатый урожай огурцов, которые будут радовать вас всё лето? Тогда вам поможет несложная, но эффективная система подкормки, которую нужно применять раз в 10 дней.
Залог обильного и продолжительного плодоношения огурцов — регулярное внесение питательных веществ. Для этого подойдет специальная подкормка, которую можно приготовить самостоятельно из подручных компонентов.
Оптимальной для огурцов будет следующая питательная смесь:
Тщательно перемешайте все компоненты в воде до полного растворения солей. Полученным раствором подливайте растения под корень раз в 10 дней.
Огурцы — культура, которая очень активно растет и плодоносит. Они постоянно нуждаются в дополнительном питании, чтобы поддерживать высокую продуктивность. Внесение подкормки раз в 10 дней позволяет равномерно обеспечивать растения всеми необходимыми элементами в нужном количестве.
Регулярная подкормка по такой схеме обеспечивает огурцы всем необходимым в оптимальных пропорциях, что позволяет растениям обильно и стабильно плодоносить на протяжении всего вегетационного периода.
Не забудьте также своевременно рыхлить почву в междурядьях, поливать по мере необходимости и защищать растения от вредителей. Эти меры в комплексе с правильной подкормкой гарантируют вам отличный урожай огурцов.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.